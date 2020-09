Σε δύο βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία οδήγησε το καινοτόμο έργο "SoSEDEE"

Στη δημιουργία δύο βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων στην Αλεξανδρούπολη και στον δήμο Gotse Delchev, που απασχολούν συνολικά 19 άτομα, οδήγησε η υλοποίηση του έργου "SoSEDEE", παρέχοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα της δωρεάν εξ αποστάσεως συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλάζοντας τα δεδομένα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας,.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια σημερινής διαδικτυακής εκδήλωσης, βασικός πυρήνας και στρατηγικός στόχος του καινοτόμου έργου αποτέλεσε η ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κατά την υλοποίησή του οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε είτε να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση, είτε να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Το έργο "Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE", ανέλαβε η ομάδα "Σύμπραξις" και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον δήμο Gotse Delchev, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 - 2020.

Τα πολλαπλά οφέλη και οι δύο βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα καταγράφει πολλαπλά ωφέλη και η ενασχόληση με την οποία αίρει τις κοινωνικές ανισότητες βγάζει από την αφάνεια ευάλωτες ομάδες και οδηγεί στην κοινωνική συνοχή, δίνοντας την ευκαιρία στους εμπλεκομένους με αυτήν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους, να ανεξαρτητοποιηθούν και οικονομικά, αλλά και να προωθήσουν τον τόπο τους, συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στην διαδικτυακή εκδήλωση.

Οι δύο επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσω του SoSEDEE, λειτούργησαν ως πιλότοι για την εφαρμογή των εργαλείων υποστήριξης και καθοδήγησης, ενώ το καινοτόμο πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξή τους προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια που τους επέτρεψαν να τη σχεδιάσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Η "Actοiδα" στην Αλεξανδρούπολη δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και αποτελεί μία καινοτόμα για την τοπική κοινότητα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Η Κοιν.Σ.Επ. "Actοiδα", με πρόεδρο την Ειρήνη - Κυριακή Γκουτσίδου, εδρεύει στο κέντρο ημέρας ατόμων με αναπηρία του παιδικού χωριού SOS Θράκης, στο Αρίστηνο, Αλεξανδρούπολης και το κοινό όραμα των συνιδρυτών της αφορά καλλιτεχνικές και κοινωνικές ευαισθησίες.

Πρωταρχικό κίνητρο για την έναρξη δραστηριότητας της Actoiδα αποτέλεσε ο εντοπισμός της ανάγκης απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τόσο μέσα από τις δράσεις της Κοιν.Σ.Επ., όσο και από τις εργασιακές ευκαιρίες που πρόκειται να προσφέρει, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της καλής ποιότητας ζωής.

Οι επιμέρους στόχοι της αφορούν -μεταξύ άλλων- την παροχή υπηρεσιών, παραγωγή και πώληση αγαθών παντός είδους. "Θέλουμε να γίνουμε μια Κοινσεπ ένταξης", επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Γκουτσίδου, σημειώνοντας ότι "τα παιδιά, οι ενήλικες που συμμετέχουν με τη δράση τους στην Actoiδα νοιώθουν υπερήφανα για αυτό που κάνουν. Ξυπνάνε από έναν λήθαργο που δεν επιδίωξαν να μπουν, αφού θέλουν να ζήσουν. Θέλουν να έχουν το δικό τους πορτοφόλι, να είναι ανεξάρτητοι και να πετύχουν την κοινωνική ενσωμάτωση".

Αντίστοιχα στην πλευρά της Βουλγαρίας, μέσω του SoSEDEE δημιουργήθηκε στον δήμο Gotse Delchev, η δημοτική κοινωνική επιχείρηση "Color City" και όπως επισήμανε η συντονίστρια του έργου εκ μέρους της γειτονικής χώρας, Galena Veleva, "η Color City δημιουργήθηκε με κεντρικό στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη ατόμων που έχουν απομακρυνθεί για μεγάλο διάστημα από την αγορά εργασίας, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που διαβιούν σε ειδικές δομές, άτομα με αναπηρία. Κατάφερε να τους υποστηρίξει ουσιαστικά στο να ξεπεράσουν τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να οικοδομήσουν νέες εργασιακές συνήθειες". Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο γυάλινο θερμοκήπιο για λουλούδια, με μοντέρνο σχεδιασμό και εξοπλισμό και φυτεύτηκαν σπόροι και μοσχεύματα, λουλούδια και φυλλοβόλα καλλωπιστικά φυτά.

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Γιώργος Θερίου επισήμανε ότι στόχος είναι να ενταχθεί άμεσα μέρος SoSEDEE στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και να αναπτυχθεί ένα επιχειρηματικό παιχνίδι, για μικρούς και μεγάλους, που θα συνδυάζει όλο το υλικό εκπαίδευσης και μέσα από μια διαδικασία gamification-Παιχνιδοποίηση, να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Από την πλευρά των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας, η υπεύθυνη προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης, Πόπη Γκλίβα σημείωσε ότι στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και χαμηλοί δείκτες οικονομικής ανάπτυξης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο υπεύθυνος έργου του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020, Περικλής Ποσειδώνος, σημείωσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 130.262.835 ευρώ ενώ 68 έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης με σκοπό την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή και τόνισε ότι "ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον".

Στην διαδικτυακή εκδήλωση τονίστηκε ότι στην Ευρώπη λειτουργούν 2,8 εκατ. κοινωνικές επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύουν το 10% της επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, απασχολούνται 13,6 εκατ. μισθωτοί, ήτοι το 6,3% της συνολικής απασχόλησης, ενώ μία στις τέσσερις εταιρείες που συστήνονται αφορά σε κοινωνική επιχείρηση. Στα προβλήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, αναφέρθηκαν, η μη επαρκής παροχή κινήτρων, κυρίως φορολογικών και η ελλιπής πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

