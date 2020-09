Mid-Autumn Festival: "A Moon moment to Remember" η διαδικτυακή εβδομάδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων έρχεται

"Το άρωμα του Dangui είναι αναζωογονητικό και το φεγγάρι λάμπει σε χιλιάδες οικογένειες". Αυτό είναι ένα αρχαίο κινεζικό ρητό. Στην Ελλάδα, το βράδυ της πανσελήνου τον Αύγουστο του Γρηγοριανού ημερολογίου είναι το πιο όμορφο της χρονιάς. Πραγματοποιείται μια σειρά από εορταστικές δραστηριότητες, οι ιστορικοί χώροι και τα γραφικά σημεία ανοίγουν δωρεάν στο κοινό και πραγματοποιούνται μουσικές και θεατρικές παραστάσεις για να εορτάσουν όλοι από κοινού και να απολαύσουν την πανέμορφη πανσέληνο. Την 15η ημέρα του σεληνιακού ημερολογίου της Κίνας, οι Κινέζοι όπου κι αν βρίσκονται επιστρέφουν στη δουλειά την ίδια ημέρα με τους συγγενείς τους στην Κίνα. Στην παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα, το φεγγάρι είναι σύμβολο απαλότητας και φωτεινότητας, ενώ η πανσέληνος συμβολίζει την επανένωση και την αρμονία του κινεζικού λαού. Το Μεσο– Φθινοπωρινό Φεστιβάλ συμβολίζει την επανένωση των ατόμων με την πανσέληνο. Είναι μια πλούσια, πολύχρωμη και πολύτιμη άυλη πολιτιστική κληρονομιά που εκφράζει τη λαχτάρα για την πατρίδα και τους συγγενείς και την ευχή για καλή συγκομιδή και ευτυχία.

Το φετινό Μεσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ θα εορταστεί την 1η Οκτωβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου. Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο που η νέα επιδημία επηρεάζει όλο τον κόσμο, η Κίνα χρησιμοποιεί επίσης τον ειδικό τρόπο της ζωντανής μετάδοσης μιας σειράς δραστηριοτήτων κινεζικής παραδοσιακής κουλτούρας στο Διαδίκτυο για να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να βιώσει την πανσέληνο του Φεστιβάλ του Μεσο- Φθινοπώρου και να κατανοήσει τον αρχαίο και μυστηριώδη πολιτισμό της Κίνας. Στηριζόμενη από το "Δίκτυο πολιτισμού της Κίνας" (http://en.chinaculture.org), χορηγούμενη από το Γραφείο Διεθνούς Ανταλλαγής και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και διοργανωμένη από το Κέντρο ξένων πολιτιστικών ανταλλαγών της Κίνας, το Κέντρο Κινεζικού Πολιτισμού της Αθήνας και τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, η διαδικτυακή πολιτιστική εβδομάδα του Μεσο- Φθινοπωρινού Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, αποτελώντας και μια ευεργετική προσπάθεια διεξαγωγής διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω του Διαδικτύου.

Οι φετινές διαδικτυακές δραστηριότητες του: "Τέλος του κόσμου μαζί αυτήν τη στιγμή – Μεσο- Φθινοπωρινό Φεστιβάλ" είναι πλούσιες σε περιεχόμενο. Θα επικεντρωθούν στα πέντε θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσο-Φθινοπωρινού Φεστιβάλ, στον πολιτισμό ¬του Μεσο- Φθινοπώρου, στο Φεστιβάλ και στη σύγχρονη Κίνα, στην περιήγηση και στη διασκέδαση και στην εκτίμησή του. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εικονική έκθεση, διαδικτυακή συναυλία, σύντομα βίντεο, διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση, διδασκαλία σε μικρές τάξεις, εμπειρία αλληλεπίδρασης και συμμετοχή του κοινού, με σκοπό να δείξουν την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων στον κόσμο και την ανυπομονησία για έναν καλύτερο κόσμο ανθρώπινης υγείας και ευτυχίας. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπέροχες κινεζικές παραστάσεις τέχνης, να βιώσετε τις πιο εκλεκτές κινεζικές δεξιότητες και να κατανοήσετε την πραγματική κινεζική κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μπορείτε να συνδεθείτε στο: http://en.chinaculture.org. Ανυπομονούμε να συμμετάσχετε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις και να τις απολαύσετε.



Κάποια από τα προγράμματα θα προβληθούν ως εξής:

28 Σεπτεμβρίου

15:00 – 15:20

Τελετή έναρξης των διαδικτυακών δραστηριοτήτων πολιτιστικής εβδομάδας του "Mid-Autumn Festival:A Moonmoment to Remember" και παρουσίαση κάποιων διαδικτυακών προγραμμάτων

Βίντεο προώθησης: Διαδικτυακή πολιτιστική Εβδομάδα για το Μεσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ

Χορωδία "Εύχομαι να μείνετε καλά’’) Ένα τραγούδι που τραγουδούν φίλοι από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

(Εικονική Έκθεση: Τα πάντα για το Μεσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ) :

Συνοδευόμενοι από ένα μικρό κουνέλι, θα ζήσετε τη μοναδική εμπειρία της εικονικής τρισδιάστατης εμβύθισης. Μέσω της αντίληψης του ήχου, της σκιάς, της εικόνας, του παιχνιδιού και των κινούμενων σχεδίων, θα βιώσετε το λαϊκό έθιμο με κινέζικα χαρακτηριστικά, θα νιώσετε την πλούσια και πολύχρωμη κουλτούρα του Μεσο- Φθινοπωρινού Φεστιβάλ και θα ερμηνεύσετε την πολιτιστική χροιά της επανένωσης και της αρμονίας του Φεστιβάλ.

(Σύντομα βίντεο: Υπέροχη στιγμή κάτω από τη Σελήνη):

Προσκαλούνται άτομα από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν σύντομα βίντεο με θέμα το μέσο του φθινοπώρου. Το περιεχόμενο των σχετικών με το φεστιβάλ βίντεο: Παραδοσιακές κινεζικές τέχνες και κατασκευές.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: 3 τρόποι για να απολαύσετε το Φεστιβάλ Φεγγαριού): Θα βιώσετε τη γοητεία του Μεσο- Φθινοπωρινού Φεστιβάλ μέσω έξι σύντομων βίντεο όπως: "ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το Μεσο- Φθινοπωρινό Φεστιβάλ", "ζωγραφισμένο παλιό κουνέλι του Πεκίνου", "παρασκευή κέικ του φεγγαριού σύμφωνα με το καντονέζικο στυλ", "γράφοντας το Μεσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ".

(H5 APP: Χαιρετισμοί του Μεσο- Φθινοπώρου από την άλλη γη): Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία H5, θα σας μεταφέρουμε σε ολόκληρη την Κίνα στον εικονικό κόσμο και θα νιώσετε το Φεστιβάλ του Μεσο- Φθινοπώρου των Κινέζων.



15:20-16:00

Σόου με ποικιλία θεαμάτων: η Ανατολίτικη Ομορφιά σε Άνθιση) : Θα σας παρουσιάσουμε μια οπτικοακουστική πανδαισία από τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες του θιάσου Ανατολίτικου Τραγουδιού και Χορού της Κίνας.

29 Σεπτεμβρίου

15:00-16:00

(Τουριστική Προώθηση: Sichuan, Κάτι περισσότερο από τα Πάντα): Ακολουθούν τρεις σειρές βίντεο για εσάς: "Η ποίηση διατρέχει την Tianfu", "Αγαπώ την κουζίνα της Sichuan", "Είμαι στο παχύ σπίτι", που παρουσιάζουν την ομορφιά της "γης της αφθονίας" .

(Μια Γεύση της Κίνας στο Μεσο- Φθινοπωρινό Φεστιβάλ: Σεμινάριο Κινεζικού Εκλεκτού Φαγητού) : Μέσα από τη διαδικτυακή εκπαίδευση και εξάσκηση στον τομέα του φαγητού, καθώς και μέσω της εμπειρίας και της αλληλεπίδρασης μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε αυθεντικό κινεζικό φαγητό μόνοι μας.



(Διαδικτυακός εορτασμός του Μεσο- Φθινοπωρινού Φεστιβάλ - Ένα ταξίδι εμπειρίας Εικονικής Πραγματικότητας στην Κίνα):

Μέσω της τεχνολογίας πληροφοριών 5G, της έξυπνης διαδραστικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας και άλλων νέων τεχνολογιών πολυμέσων, οι άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο προσκαλούνται να απολαύσουν το Μεσο- Φθινοπωρινό Φεστιβάλ και να ταξιδέψουν στην Κίνα με τη μορφή των ειδικών σελίδων Η5.

30 Σεπτεμβρίου

15:00-15:30

(Συναυλία ζωντανής ροής: Ωδή στη Σελήνη): Με σκηνή τον κεντρικό άξονα της Εκατονταετηρίδας του Πεκίνου, η συναυλία ενσωματώνει τις μορφές παιδικής χορωδίας, την παραγωγή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τη λαϊκή μουσική, την παράσταση της δυτικής μουσικής και το πέταγμα φανών του Κονγκ Μινγκ.

15:30-16:15

(Συναυλία ζωντανής ροής: Ωδή στη Σελήνη): Το Guqin είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά αρχαία εθνικά μουσικά όργανα στην Κίνα. Το χρώμα του είναι μελωδικό και βαθύ, που κάνει τους ανθρώπους ήσυχους και ήρεμους. Το όνομα της συναυλίας πήρε το όνομά του από "τα ψηλά βουνά και τα τρεχούμενα νερά", που σημαίνει να ταξιδεύεις πέρα από τον ωκεανό για να βρεις έναν επιστήθιο φίλο μέσα από μια ποικιλία παραδοσιακών κινεζικών πολιτιστικών στοιχείων. Η συναυλία συνδυάζει μοντέρνα πρωτότυπα έργα, παίζει Guqin με Όπερα Kunqu , Taiji, Xiao, Matouqin, Cello και ανθρώπινη φωνή και μεταφέρει το ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς εθνικό πνεύμα της σύγχρονης Κίνας μέσω των μορφών παράστασης της συναυλίας.

1 Οκτωβρίου

15:00-15:30

(Ένας Κόσμος Ένα Φεγγάρι- Μια Ψηφιακή Συναυλία) : Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιεί εικονική τεχνολογία matting για να φέρει την καλλιτεχνική αντίληψη του σεληνόφωτου στο δάσος μπαμπού και τον φυσικό ήχο του φεγγαριού μπαμπού στο Μεσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ και μέσω της επαφής των φίλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό να στείλει την ευλογία του Μεσο- Φθινοπωρινού Φεστιβάλ.

15:30-16:10

Χορωδιακή Συναυλία: Φωτεινό Φεγγάρι, Καλύτερες Ευχές) : Η διάσημη Κινεζική Συμφωνική Ορχήστρα είναι εδώ για εσάς. Θα ακούσετε εδώ σίγουρα πολλά κλασικά κομμάτια και κινεζικά μουσικά έργα που ήδη ξέρετε.

16:10-16:50

(Διαδικτυακή Συναυλία: Κοινό Φεγγάρι, Κοινή Χαρά): Η Κινεζική παραδοσιακή μουσική θα ενσωματωθεί με την κινεζική λαϊκή μουσική και ο κινεζικός λαϊκός χορός θα έρθει σε αρμονία.