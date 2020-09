Νέα τουρκική πρόκληση: Με Navtex ζητά αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Άγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, προχωρά σε νέες προκλήσεις.

Νέα αντι-Navtex, με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, η ωκεανογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, μέσω του σταθμού της Σμύρνης, βάζοντας στο στόχαστρο αυτή τη φορά την Λήμνο.

"Το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της νήσου Λήμνου, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, έχει παραβιαστεί", σημειώνεται στην τουρκική Navtex.

Η τουρκική Navtex αναφέρει ότι η υπ’ αριθμόν ελληνική LA12-210/20 Navtex παραβιάζει την Συνθήκη της Λωζάνης. Λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η τουρκική αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.