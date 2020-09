Ολοκληρώθηκε το 19ο Συνέδριο HealthWorld

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες της δεύτερης μέρας του 19ου Ετήσιου Συνέδριου HEALTHWORLD – Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era, το οποίο διοργάνωσε τo Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Στο 19ο HEALTHWORLD που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή με περιορισμένη φυσική παρουσία και εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή, σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής, ιατρικής, πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας συζήτησαν μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία, την οικονομία αλλά και στην κοινωνική ζωή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στον υγειονομικό τομέα όσο και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει αλλά και σε αυτές που είναι απαραίτητες να ακολουθήσουν προκειμένου να γίνει το σύστημα υγείας πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.



Τις εργασίες της δεύτερης μέρας του συνεδρίου άνοιξε με τo χαιρετισμό του ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αναφερόμενος στο μεγάλο επίτευγμα της εισαγωγής του επενδυτικού clawback - το οποίο τόνισε στην ομιλία στο συνέδριο και ο κ. Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας- υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα μέτρο επιβράβευσης αυτών οι οποίοι σκέφτονται ότι μπορούν να επενδύσουν στη χώρα μας, στην έρευνα, στην καινοτομία, σε επενδύσεις κτιριακές ή προσωπικού. Ένα μέτρο πάρα πολύ σημαντικό, που δίνει την ευκαιρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Μπακατσέλος αναφερόμενος στην δεύτερη μέρα εργασιών του Συνεδρίου δήλωσε: "Είμαστε βέβαιοι ότι η σημερινή ημέρα συνεδρίου θα συμβάλει ουσιαστικά στην παραγωγή ιδεών και προτάσεων που αφορούν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του νοσοκομειακού τομέα, στην εκπαίδευση και έρευνα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, στην αξιολόγηση και τις προοπτικές διαχείρισης της πανδημίας Covid-19, αλλά και στις δαπάνες υγείας και την φαρμακευτική και βιοϊατρική τεχνολογία".



Ο Mark Lloyd Davies, Senior Director, Government Affairs & Health Policy, EMEA, Johnson & Johnson Medical Devices, στην κεντρική του ομιλία ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο και έχουμε διαθέσιμα όλο και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Ο COVID-19 δείχνει ότι τα δεδομένα θα παίξουν κεντρικό ρόλο στις προμήθειες και τις συμφωνίες με βάση την αξία. Όταν λέμε υγειονομική περίθαλψη που βασίζεται στην αξία εννοούμε ένα προϊόν που αναπτύχθηκε υπό την προοπτική "design to value", εξετάζοντας την αξία από μια ευρύτερη προοπτική, πέρα από θετική έκβαση της υγείας του ασθενούς, και την αξία για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και για την κοινωνία. Στη συνέχεια ο κ. Davies τόνισε ότι απαιτούνται θεσμικές αλλαγές για την υλοποίηση αυτού του νέου μοντέλου: Ωριμότητα και κατανόηση των διαδικασιών VBP τόσο από πλευράς αγοραστή και προμηθευτή και είπε ότι τα συστήματα υγείας δεν ενθαρρύνουν πάντα τις βελτιώσεις των αποτελεσμάτων των ασθενών ή τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Στην πέμπτη ενότητα του 19ου ΗEALTHWORLD στην οποία συζητήθηκε ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του νοσοκομειακού τομέα, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη μεγάλη συμβολή της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια κάνει τεράστια άλματα δίνοντας την ευκαιρία σε υλοποιήσεις έργων οι οποίες πριν από μερικά χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η ιατρική τεχνολογία παγκοσμίως παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη και τα εργαλεία και οι καινοτομίες που χρησιμοποιούνται βελτιώνουν και προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά ζητήματα στο χώρο της υγείας.

Την ενότητα συντόνισε ο Ανδρέας Καρταπάνης, CEO, Νοσοκομείο Υγεία και συμμετείχαν: ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος, Ελληνική Εταιρία Ψηφιακής Ιατρικής, ο Δημήτρης Νίκας, Mέλος Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Διευθύνων Σύμβουλος, Medtronic Hellas , ο Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν" και η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός.

Η έκτη ενότητα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγείας καθώς και στην ιατρική περίθαλψη. Την ενότητα συντόνισε ο Iωάννης Μπολέτης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό" και συμμετείχαν: ο Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, ο Δημήτριος Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Δ΄ Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ "Αττικόν", Συνεργαζόμενος ερευνητής Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ο Γεώργιος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος, Ανώτατο Συμβούλιο, Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Κυριάκος Σουλιώτης, Αν. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Σπύρος Γκίκας, Μέλος Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου, GE Healthcare.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν οι τροποποιήσεις που έγιναν στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας λόγω της κρίσης που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα αλλά και το πως η παγκόσμια κρίση προκάλεσε την επιτάχυνση εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο επίκεντρο της έβδομης ενότητας του 19oυ ΗEALTHWORLD βρέθηκαν η αξιολόγηση και οι προοπτικές διαχείρισης της πανδημίας COVID-19, η βιωσιμότητα του υγειονομικού συστήματος και οι ενέργειες και στρατηγικές που απαιτούνται για τη στήριξη του. Την ενότητα συντόνισε ο Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υπεύθυνος Κλινικής Covid-19, Π.Γ.Ν. Πατρών και συμμετείχαν: ο Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαιου ο Άγις Τσουρός, Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικών και Διπλωματίας της Υγείας, πρ. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία, ΠΟΥ Ευρώπης - Επισκέπτης καθηγητής, Imperial College, London, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, Vice President, EODY και ο Ηλίας Κυριόπουλος, Fellow in Health Economics, Department of Health Policy, London School of Economics & Political Science (LSE).

Στην όγδοη και τελευταία ενότητα του Συνεδρίου εξετάστηκαν οι δαπάνες υγείας και η φαρμακευτική βιοϊατρική τεχνολογία οι οποίες αποτελούν καθοριστικούς πυλώνες στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για το πως οι υπεύθυνοι του χώρου της πολιτικής υγείας αντιμετωπίζουν τις διάφορες προκλήσεις αλλά και το πως θα μπορέσουν να συνδυάσουν την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές αγωγές και ταυτόχρονα θα συγκρατήσουν τη φαρμακευτική δαπάνη η οποία είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Την ενότητα συντόνισε ο Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και συμμετείχαν: Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο Αgata Jakoncic, Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum και ο Γεράσιμος Λειβαδάς, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).



Το 19Ο συνέδριο ΗEALTHWORLD πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum Greece (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , της MEDTECH Europe.