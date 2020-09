Συνάντηση Ν. Δένδια με τον μητροπολίτη Γαλλίας και τον γενικό γραμματέα του KAICIID

Με τον μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ και τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Κέντρου Διαλόγου (KAICIID) Φάισαλ Μπιν Μουάμαρ (Faysal Bin Muaammar), συναντήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας, αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο διαθρησκευτικός διάλογος και η σημασία του.

I met with Metropolitan Emmanuel of #France & @KAICIID SecGen Faysal Bin Muaammar @GreeceMFA. Timely discussion on the importance of inter-religious dialogue. pic.twitter.com/HuNgGJdHZZ