Β. Κικίλιας: Θα μειωθεί φέτος η επιβάρυνση των φαρμακευτικών

Στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της περίθαλψης που έγιναν τους τελευταίους μήνες και στις υπόλοιπες που έρχονται αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Economist 24nd Roundtable with the Government of Greece, συμμετέχοντας στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: "THE KEY ROLE OF PUBLIC HEALTH POLICIES".

Όπως τόνισε, μέσα στην πανδημία, σε μια τεράστια κρίση υγείας, η χώρα μας σε συνεργασία με τους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους γιατρούς και με ομαδικό πνεύμα κατέφερε να αναστρέψει την αντίληψη που είχαν άλλες χώρες. "Η ελληνική κυβέρνηση απέδειξε πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, σε πολύ υψηλό επίπεδο" είπε ο κ. Κικίλιας.

Στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται η κατάργηση του entry fee 25% για τα καινούργια φάρμακα τα οποία έρχονται στη χώρα και εντάσσονται στη θετική λίστα έπειτα από διαπραγμάτευση, η εισαγωγή του επενδυτικού clawback, ήδη από το 2019 με 50 εκατομμύρια ευρώ που θα συνεχιστεί το 2020 και η δημιουργία ξεχωριστού κωδικού για τη Δημόσια Υγεία.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ακόμη τη σημαντική μείωση του clawback για αυτή τη χρονιά, ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σε μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων και η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στις αλλαγές που συντελέστηκαν περιλαμβάνεται επίσης η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, η μείωση των τιμών φαρμάκων με το τελευταίο δελτίο τιμών, η σύσταση του ΕΟΔΥ, η πρόσληψη πάνω από 6.500 εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, ο διπλασιασμός των μονάδων εντατικής θεραπείας, από 565 κλίνες από την προηγούμενη Κυβέρνηση σε 1.200 μόνιμες ΜΕΘ μέχρι το τέλος του έτους.

"Φιλοδοξούμε να κάνουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις" είπε ο υπουργός Υγείας σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ.

Ευκαιρία για αλλαγή οικονομικού μοντέλου

Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων, ο οποίος χαρακτήρισε κρίσιμα τα επόμενα δύο- τρία χρόνια για την αλλαγή του μοντέλου της οικονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

"Οι επόμενοι μήνες είναι μια μοναδική πρόκληση και ευκαιρία για να πάμε σε διαφορετικά μοντέλα, για να αλλάξει το μοντέλο της οικονομίας, να ενισχυθεί η παραγωγή και έρευνα στην Ελλάδα" υπογράμμισε.

Όπως είπε ο κ. Τρύφων, υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου και ζήτησε να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις του φαρμάκου για την έρευνα και την ανάπτυξη. "Για το φάρμακο είμαστε αισιόδοξοι καθώς η Ελλάδα διαθέτει την παραγωγική βάση. Υπάρχει μια προοπτική και η Ελλάδα δεν είναι πλέον απομονωμένη" τόνισε. "Θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως θα γίνουν τα διαρθρωτικά μέτρα για να έχουμε μια υγιή βάση για το μέλλον" συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.