Συνάντηση Ν. Δένδια με το Γάλλο πρέσβη

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Πατρίκ Μεζονάβ (Patrick Maisonnave) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας- Γαλλίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

