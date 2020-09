Στη Θεσσαλονίκη το 4ο ετήσιο Southeast Europe Energy Forum 2020

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με την συμβολή του Atlantic Council και του US Chamber of Commerce, διοργανώνει την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο The ΜET στη Θεσσαλονίκη το 4ο ετήσιο Southeast Europe Energy Forum 2020.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, όπου ο ενεργειακός τομέας και οι πολιτικές που αναπτύσσονται στη ΝΑ Ευρώπη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις γεωπολιτικές εξελίξεις, και την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ενεργειακό κόμβο, ενισχύοντας το ρόλο της στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη, το Southeast Europe Energy Forum 2020, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ολοκληρωμένο, ουσιαστικό και επιδραστικό διάλογο. Στο προσκήνιο αυτού του διαλόγου θα βρεθούν οι σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και υπεύθυνοι για τη χάραξη στρατηγικής, κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς, ακαδημαϊκοί, και ειδικοί διεθνώς.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα αναδειχθούν καίρια, τρέχοντα αλλά και διαχρονικά ζητήματα, που συνδέονται με την ανάπτυξη και διασύνδεση των περιφερειακών αγορών στις στη ΝΑ Ευρώπη ως πεδίο αποδοτικών επενδύσεων, τις πολιτικές εκείνες που επικεντρώνονται στην ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης την αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερους εναλλακτικούς πόρους και διαδρομές των πηγών ενέργειας.

Ειδικότερα, το νέο ενεργειακό τοπίο στη ΝΑ Ευρώπη και οι απαιτούμενες περιφερειακές συμμαχίες και συνεργασίες θα τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στους Υπουργούς Ενέργειας από την Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Σερβία, Κύπρο και ΗΠΑ. Παράλληλα, η προοπτική των ΗΠΑ σε σχέση με τον ενεργειακό της ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη, θα αναδειχθεί στον διάλογο ανάμεσα στους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Επίσης, η Υπεύθυνη της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Cristina Lobillo θα αναφερθεί στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια. Τέλος, ο εκπρόσωπος της International Development Financial Corporation της Αμερικανικής κυβέρνησης θα αναφερθεί στους στόχους του οργανισμού και τις επενδύσεις που προγραμματίζουν σε ενεργειακά και άλλα μεγάλα έργα υποδομής.



Το Southeast Europe Energy Forum 2020 θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, με εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή και με περιορισμένη φυσική παρουσία τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

