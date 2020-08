Προκαλεί με νέα Navtex η Άγκυρα

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με "πόλεμο" Navtex σε Ελλάδα και Κύπρο.





Αργά το βράδυ της Παρασκευής η Άγκυρα εξέδωσε Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά από σήμερα 29 Αυγούστου μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρόδο.

Κι όλα αυτά παρά τις προειδοποιήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει τις προκλήσεις και τη διορία ενός μήνα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος απάντησε με έκδοση αντι-Navtex καταγγέλλοντας την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Διεθνούς Δικαίου και της ασφάλειας στην περιοχή και τονίζοντας ότι η μόνη αρμόδια για οδηγίες εκεί είναι η Λάρνακα.

Στη συνέχεια η Τουρκία αντέδρασε αποφασίζοντας ακόμα μία Navtex, την ώρα που σε ισχύ βρίσκεται από τις 7 Αυγούστου η παράνομη οδηγία για τις έρευνες του "Oruc Reis", η οποία παρατάθηκε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τη NAVTEX (1085/20), βάσει της οποίας το ερευνητικό πλοίο "Ορούτς Ρέις" θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του ελαφρώς βορειοανατολικότερα από εκεί όπου κινούνταν τις τελευταίες ημέρες, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1088/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 29 AUG-11 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

Η τουρκική Navtex απάντηση στην Κύπρο

TURNHOS N/W : 1089/20

MEDITERRANEAN SEA

1. THE "CYPRUS” MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA06-325/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

2. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

3.THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN MA06-325/20 IS NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

4. TURKEY WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

5. CANCEL THIS MESSAGE 111601Z SEP 20.

Πηγή: thetoc.gr