Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε InstaShop

Συγχαρητήριο tweet του Πρωθυπουργού για την εξαγορά - ρεκόρ ελληνικής έμπνευσης επιχείρησης Start-up, μιας από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την ελληνικών συμφερόντων InstaShop, που εξαγοράστηκε για 360 εκατ. δολάρια από τον κολοσσό Delivery Hero, που έχει έντονη παρουσία στο χώρο του delivery στην Ελλάδα.

To InstaShop κατάφερε να αναπτύξει γρήγορα και επιτυχημένα το μοντέλο του on-demand grocery και όχι μόνο, σε πολλαπλές αγορές – πόλεις, ειδικά την περίοδο του lockdown, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του να κάνουν τις παραγγελίες τους από σουπερμάρκετ αλλά και τοπικά καταστήματα και να λαμβάνουν τα προϊόντα τους όποτε αυτοί θελήσουν, ακόμη και μόλις μισή με μία ώρα μετά από την παραγγελία.

"Συγχαρητήρια στην InstaShop, για τη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής ίδρυσης Start-up επιχείρησης που έχει γίνει ως τώρα. Με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν έδρα την Ελλάδα και αρχική ελληνική επένδυση, καταδεικνύει πως το οικοσύστημα των Start-up που έχουμε ανθεί και ενδυναμώνεται συνεχώς", έγραψε ο πρωθυπουργός στο Twitter.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.



With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.