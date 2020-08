Στο Βυζαντινό Μουσείο ξεναγήθηκαν ο πρέσβης των ΗΠΑ και η νέα γενική πρόξενος

Το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν, σήμερα το πρωί, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ και η νέα γενική πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ελίζαμπεθ Λι.

"Τα εκπληκτικά βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να αποτελούν μια συναρπαστική υπόμνηση της πλούσιας ιστορίας της πόλης, ρίχνοντας φως στον πρώιμο χριστιανικό και βυζαντινό πολιτισμό", τονίζει ο Αμερικανός πρέσβης σε tweet του για την επίσκεψη.

Τον Αμερικανό πρέσβη και τη νέα γενική πρόξενο των ΗΠΑ ξενάγησε στο Μουσείο η διευθύντριά του, Δρ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου.

Thank you, Dr. Tsilipakou for the fascinating tour of the beautiful @MBP_Thess and for sharing your expertise. Thessaloniki’s incredible Byzantine monuments continue to serve as inspiring reminders of the city’s rich history, shedding light on early Christian & Byzantine culture. pic.twitter.com/p1BFiJzXaM