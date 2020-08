Η πορεία των έργων στη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της συνάντησης Ζέρβα - Πάιατ

Η πορεία των έργων στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα οι εξελίξεις με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, όπως και η συνεργασία της πόλης με αμερικανικούς φορείς με στόχο την τεχνολογική της ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το μεσημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ και τη νέα γενική πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι.

Ο κ.Πάϊατ χαιρέτισε τους δημοσιογράφους στα ελληνικά προτού περάσει στο γραφείο του κ.Ζέρβα για τη συνάντηση, ενώ σε άπταιστα ελληνικά μίλησε στη συνέχεια και η νέα γενική πρόξενος λέγοντας χαρακτηριστικά: "Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη καθώς έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα για την πόλη και συνεχίζω να μαθαίνω ελληνικά".

Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρέσβης ευχαρίστησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη "ζεστή φιλοξενία", ενώ χαρακτήρισε "ροκ σταρ" του αμερικανικού διπλωματικού σώματος τη νέα γενική πρόξενο των ΗΠΑ κ. Λι εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η θητεία της θα είναι τρομερά επιτυχημένη.

"Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με ό,τι συνεχίζει να γίνεται στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μεσούσης της πρόκλησης της πανδημίας του κορονοϊού", τόνισε ο κ.Πάιατ. Ακολούθως, αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον CEO της Pfizer, ‘Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από την εμπειρία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και το νέο τεχνολογικό κέντρο.

"Είμαστε, επίσης, πολύ ενθουσιασμένοι από τις ευκαιρίες που αναδύονται από τον κόμβο τεχνολογίας της Cisco, που οικοδομούν τη Θεσσαλονίκη ως ψηφιακή πόλη" πρόσθεσε ο κ.Πάϊατ, υποσχόμενος πως και το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία με τον δήμαρχο και με τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, ανέφερε πως όλες οι μεγάλες εταιρίες που συνεργάζονται με τη Cisco όπως Google και Microsoft, εργάζονται για να παράσχουν τα εργαλεία που χρειάζεται η Ελλάδα για να επιτύχει στη ψηφιακή οικονομία.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ανέφερε τα θέματα τα οποία συζήτησε με τους δύο διπλωμάτες και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με δημάρχους αδελφοποιημένων πόλεων. Μεταξύ αυτών θα είναι η Βοστόνη και το Σαν Φρανσίσκο, όπως επίσης και το Όστιν του Τέξας που είναι πανεπιστημιούπολη και έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τη Θεσσαλονίκη.

Η κ.Λι στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους παραδέχθηκε πως δεν πρόλαβε να δει ακόμη πολλά πράγματα από την πόλη, ωστόσο από τα πρώτα που έμαθε ήταν το σλόγκαν "Many Stories, one Heart" (Πολλές ιστορίες, μία καρδιά). Με αφορμή αυτό -όπως είπε – ανέτρεξε στην παρουσία των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη από το 1830. "Ως Ηνωμένες Πολιτείες από τότε έχουμε ιστορία στην πόλη. Ανυπομονώ να ενδυναμώσουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών", συμπλήρωσε η γενική πρόξενος.

Closing out the summer with a return trip to Thessaloniki to welcome our new Consul General #CGLee & highlight our strong partnership w/ Mayor @konstzervas. Proud to see vibrant Thessaloniki flourish as an emerging regional hub for innovation and increased US trade & investment. pic.twitter.com/OTLtHRWDS7