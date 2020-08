Ανυποχώρητη η Άγκυρα: Παρατείνεται έως τις 27 Αυγούστου η παράνομη Navtex

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:21

Ανυποχώρητη συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παράλογες επιδιώξεις της στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Τουρκία (NAVTEX station Αττάλειας) εξέδωσε νέα παράνομη NAVTEX για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS για την ίδια περιοχή που περιγραφόταν στην προηγούμενη παράνομη ΝΑVΤΕΧ, με ισχύ μέχρι τις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ORUC REIS πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νοτιοδυτική κατεύθυνση και εντός της προηγούμενης παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX, η ισχύς της οποίας έληγε τα μεσάνυκτα.

Συνοδεύεται από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού, και παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας το γεγονός, επισημαίνουν ότι η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της, το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τουρκία με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1062/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-08-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.