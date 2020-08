Δυνάμεις Χαφτάρ: Αγαπητέ Ερντογάν, ενώ εσύ απομονώνεσαι και δαιμονοποιείσαι, η Ελλάδα κάνει νέους φίλους

Με tweet σε ανεπίσημο πλην ευρέως χρησιμοποιούμενο λογαριασμό του στο Twitter, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ χαιρετίζει τις συμμαχίες που κερδίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της τελευταίας κρίσης με την Τουρκία, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο αρχηγός του τουρκικού κράτους Ταγίπ Ερντογάν απομονώνεται και δαιμονοποιείται διεθνώς ολοένα και περισσότερο.

Το tweet συνοδεύεται από φωτογραφίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συναντήσεις του τόσο με τον κ. Χαφτάρ, όσο και με τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός αναφέρει:

"Αγαπητέ Ερντογάν, ενώ εσύ απομονώνεσαι και δαιμονοποιείσαι, η Ελλάδα κερδίζει νέους φίλους".

Dear #Erdogan as you become isolated and demonized ; #Greece is making new friends.#Libya #UAE #Egypt #SaudiArabia pic.twitter.com/O7JdikRUwx