Τζ. Πάϊατ: Σύντομα στην Ελλάδα το αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel "Woody" Williams

Tο αμερικανικό ελικοπτεροφόρο USS Hershel "Woody" Williams θα βρεθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Την ανακοίνωση για την άφιξη του στην Ελλάδα έκανε νωρίτερα μέσω twitter, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάϊατ γράφοντας χαρακτηριστικά: "Τα λέμε σύντομα στην Ελλάδα #USSHershelWoodyWilliams".

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Το USS Hershel "Woody" Williams έφτασε σήμερα Πέμπτη στο λιμάνι της Νάπολης για ανεφοδιασμό. Έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο Στόλο.

Ξεκίνησε τον απόπλου του από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ στις 27 Ιουλίου μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!



Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n