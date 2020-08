Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το Ορούτς Ρέις

Στο ανατολικό άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μπήκε το απόγευμα της Δευτέρας το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis, σύμφωνα με το MEGA.

Η κίνηση του τουρκικού ερευνητικού ήταν από την κυπριακή υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ελληνικά πλοία του βρίσκονται σε κοντινή απόσταση το καλούν στον ασύρματο ανά 15 λεπτά, διευκρινίζοντάς του ότι βρίσκεται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και του ζητούν να απομακρυνθεί.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το πλοίο έχει ρίξει καλώδια, χωρίς ωστόσο να διεξάγει έρευνες.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το πλοίο και τα άλλα δύο ερευνητικά, συνοδεύονταν από επτά πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

Με δεύτερη Navtex η Τουρκία "κλιμακώνει" την ένταση: "Στην υφαλοκρηπίδα μας οι έρευνες"

Προς το παρόν δεν δείχνει διάθεση να αποκλιμακώσει την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία. Με νέα NAVTEX οι Τούρκοι απαντούν στη αντι-Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και με την οποία απάντησε η Αθήνα στην αναγγελία από πλευράς Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις, Αταμάν και Τζένγκις Χαν πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες "στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο".

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.