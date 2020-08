Απέπλευσε το Oruc Reis για Καστελόριζο, νέα τουρκική Navtex - Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ

Σκηνικό έντασης στήνει η Άγκυρα, με τουρκικά πολεμικά πλοία να έχουν αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελόριζου-Ρόδου και Καρπάθου.

Νωρίς το πρωί εκδόθηκε νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου έως τις 23 Αυγούστου. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, απέπλευσε το Oruc Reis, με πορεία προς περιοχή νότια της Καρπάθου, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, όπως αναφέρει ο ιστότοπος thetoc.gr. Υπενθυμίζεται ότι από χτες το Ορούτς Ρέις έχει κλείσει τους πομπούς του.

Δεκατέσσερα τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού έχουν αποπλεύσει από το Ακσάζ καθώς η Άγκυρα εξέδωσε επίσης το πρωί της Δευτέρας NAVTEX, με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Από ελληνικής πλευράς έχει κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος του στόλου που βρίσκεται εν πλω στο Αιγαίο. Τα πληρώματα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όσο η Αθήνα προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Κινητοποίηση επικρατεί και στην Πολεμική Αεροπορία.

Η περιοχή που καλύπτει η νέα Navtex της Τουρκίας βρίσκεται σε απόσταση 140 χλμ. δυτικά των ακτών της Κύπρου και 200 χλμ. από τις ακτές της Κρήτης και της Ρόδου, ενώ απέχει περίπου 110 χλμ από το Καστελόριζο.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση

Η κυβέρνηση Ερντογάν προτίθεται, όπως όλα δείχνουν, να κλιμακώσει την ένταση. Η τουρκική NAVTEX ερμηνεύεται ως αντίδραση στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για τη μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών, την οποία η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει ως "ανύπαρκτη συμφωνία".

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ξανά σε επιφυλακή, έτοιμες να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα. Μάλιστα σύμφωνα με το Militaire.gr το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και τα συνοδευτικά του πλοία έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τους πομπούς εντοπισμού τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένουν κίνηση των Τούρκων, μετά από την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το Oruc Reis είναι πιθανό να αποπλεύσει συνοδευόμενο από μια "μικρή αρμάδα πολεμικών πλοίων” και να πλεύσει στην περιοχή της NAVTEX που είχε προκαλέσει την τελευταία ελληνοτουρκική κρίση.

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Μετά τις εξελίξεις αυτές, ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού της Ελλάδας ότι σήμερα στις 12.00 θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

"Παρακολουθούμε στενά, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα", αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης.