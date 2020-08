Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρετίζουν τη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Σεΐχη Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Ο υιός του ιδρυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνεχάρη τον Αιγύπτιο Υπουργός Εξωτερικών για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που επικαλείται ο ιστότοπος sigmalive.com, στην τηλεφωνική κλήση, ο Σεΐχης Abdullah και ο Shoukry συζήτησαν επίσης τις αδελφικές σχέσεις μεταξύ ΗΑΕ και Αιγύπτου και περιφερειακά και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.



Ο Abdullah τόνισε ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Αιγύπτου και της Ελλάδας να ενισχύσουν τα θεμέλια σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.



Ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας επαίνεσε τις προσπάθειες της ηγεσίας των δύο χωρών και τον συνεχή για τον εποικοδομητικό συντονισμό και συνεργασία τους, οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας που βασίζεται στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.



Σύμφωνα με αραβικά δημοσιεύματα, ο Abdullah τόνισε ότι τα ΗΑΕ αποδίδουν σημαντική προσοχή στις στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο και την Ελλάδα, και ευελπιστούν ότι η συμφωνία θα συμβάλει στο άνοιγμα υποσχόμενων οριζόντων για αυτούς στον τομέα της βιοενέργειας με τρόπο που θα φέρει ευημερία και πρόοδο στις δύο χώρες και τους λαούς τους.

#AbdullahBinZayed congratulates Sameh Shoukry on signing agreement to demarcate maritime borders between #Egypt and #Greece #WamNews https://t.co/AVcmfDbzj5