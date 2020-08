Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 13χρονο ποιητή Δημοσθένη Δεσποτίδη

Μια διαφορετική συνάντηση είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον 13χρονο Δημοσθένη Δεσποτίδη ο οποίος πέτυχε μια εξαιρετική διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό ποίησης: "Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Μας έκανες περήφανους ως χώρα", ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Δημοσθένης Δεσποτίδης απέσπασε στον παγκόσμιο διαγωνισμό ποίησης του ιδρύματος "Never Such Innocence", με έδρα το Λονδίνο, με ένα "Ποίημα Έμπνευσης" στην κατηγορία Bonus Strand 75 "A fight for freedom" (ηλικίες 11-14 ετών), το πρώτο βραβείο έχοντας αφήσει πίσω του 4.000 συμμετοχές από 44 χώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όπως ανέφερε στον πρωθυπουργό ο 13χρονος, δεν κατάφερε να παραλάβει ο ίδιος το βραβείο του λόγω των δυσκολιών που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού και η παραλαβή έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο 13χρονος εξήγησε στον κ. Μητσοτάκη πώς ξεκίνησαν όλα, πριν από μερικά χρόνια: "Διάβαζα βιβλία και έκανα περιλήψεις. Έγραφα στιχάκια βάσει γεγονότων της ζωής μου, για φίλους, οικογένεια...", ανέφερε για να προσθέσει πως "κάποιες φορές αυτά είχαν ομοιοκαταληξία, άλλες όχι. Τα κρατούσα πάντα".

Όσον αφορά δε τη μελλοντική του πορεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είπε πως ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τον τομέα των Διεθνών Σχέσεων στις προπτυχιακές σπουδές του και να σταδιοδρομήσει στο Διπλωματικό Σώμα. Και ότι το γεγονός πως γνωρίζει ήδη τέσσερις γλώσσες θα είναι ένα πρόσθετο προσόν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο κ. Μητσοτάκης και ο 13χρονος Δημοσθένης μίλησαν για τους αγαπημένους τους ποιητές ενώ ο νεαρός περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθεί για να γράψει κάποιους στίχους: "Όταν μου έρχεται μια ιδέα, την σημειώνω. Δεν προγραμματίζω κάτι".

"Είναι ώριμη η ματιά σου και μπορώ να σε ενθαρρύνω προτρέποντας να συνεχίζεις να δίνεις χαρά πρώτα απ' όλα σε εσένα, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον δικό σου εσωτερικό κόσμο", κατέληξε ο πρωθυπουργός με τον 13χρονο να εύχεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει με την ίδια πορεία προσθέτοντας πως και εκείνος είναι νικητής καθώς έχει διαχειριστεί εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις με μεγάλη επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ