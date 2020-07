Βουλή: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα θέματα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων

Στις δράσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους, αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα "Εξαγωγικά Συμβόλαια ΕΑΣ".

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές αναφέρονται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με παραγωγικό συμβόλαιο για την παραγωγή 10 εκατομμυρίων φυσιγγίων των 7,62mm για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ύψους 4.400.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο συνάφθηκε, την 20/01/2016, με την εταιρεία International Golden Group (IGG) με έδρα τα ΗΑΕ και προέβλεπε την παράδοση μέχρι την 10/02/2017.

Όπως αναφέρει στην απάντηση του ο κ. Παναγιωτόπουλος "η διαδικασία προμήθειας των αναγκαίων πρώτων υλών για την παραγωγή τους ξεκίνησε άμεσα, και έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό, ανατέθηκε η προμήθεια των πρώτων υλών για την παραγωγή των καλύκων και των βολίδων της φυσίγγης (κυάθια) στη γερμανική εταιρία ND Presstec GmbH. Παρότι, η εταιρία ND Presstec έκανε αποδεκτή την παραγγελία και είχε τα υλικά έτοιμα προς αποστολή από τον Ιούλιο του 2017, στον ενδιάμεσο χρόνο επεβλήθη απαγόρευση από το γερμανικό κράτος για την εξαγωγή αμυντικών υλικών που προορίζονται για τα ΗΑΕ. Απότοκος αυτού ήταν η ND Presstec να μην μπορεί να παραδώσει στα ΕΑΣ τις αναγκαίες πρώτες ύλες για την παραγωγή των φυσιγγίων. Οι προσπάθειες των ΕΑΣ για να ξεπεραστεί το εν λόγω πρόβλημα και να εισαχθούν οι πρώτες ύλες ή να βρεθεί εναλλακτικός προμηθευτής απέβησαν άκαρπες, και ο στρατός των ΗΑΕ ακύρωσε την προμήθεια των εν λόγω πυρομαχικών.

Εν συνεχεία, η IGG απέστειλε στα ΕΑΣ επιστολή τερματισμού της σύμβασης, ζητώντας την επιστροφή της προκαταβολής, η οποία είχε αναλωθεί για άλλους σκοπούς. Η σημερινή διοίκηση των ΕΑΣ, προκειμένου να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα πρότεινε στην IGG, αντί επιστροφής της προκαταβολής, να παραχθούν και να παραδοθούν στην IGG άλλα πυρομαχικά ίσης αξίας με τη ληφθείσα προκαταβολή.

Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν πάνω σε αυτή την πρόταση δεν ήταν επιτυχείς. Μέχρι σήμερα συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης μιας κοινώς αποδεκτής λύσης, η οποία δεν θα πλήττει περαιτέρω το κύρος των ΕΑΣ και δεθα ζημιώσει την εταιρεία".

Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε ότι "η παρούσα διοίκηση των ΕΑΣ, συμμετείχε τον Ιανουάριο του 2020 σε διαγωνισμό του ΥΠΕΘΑ Αιγύπτου και τα ΕΑΣ επελέγησαν για την παραγωγή και προμήθεια 3.750 εκπαιδευτικών φυσιγγίων αρμάτων 105mm,προϋπολογισμού 2.863.000,00 ευρώ, κερδίζοντας, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια διαγωνισμό στο εξωτερικό. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε σύμβαση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί με το υπουργείο 'Αμυνας της Τυνησίας, ύψους 2,07 εκατομμυρίων ευρώ για τα πυρομαχικά 12,7x99 mm".

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι "συνεργαζόμενοι αρμονικά με τη διοίκηση των ΕΑΣ, λαμβάνουμε γνώση επί ζητημάτων που αφορούν σε θέματα συνεργασίας της εταιρείας με τα Γενικά Επιτελεία, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό μεταξύ αυτών σε θέματα προμηθειών ή ανάπτυξης δυνατοτήτων, ενώ μεριμνούμε και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΕΑΣ, μέσα από την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ/2007)".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ