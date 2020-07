Τουρκία: Το Γιαβούζ ξεκινά γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κύπρου από 18 Ιουλίου

Την έναρξη των γεωτρήσεων νοτιοδυτικά της Κύπρου ανακοίνωσε η Τουρκία με NAVTEX σύμφωνα με το militaire.gr. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως το Γιαβούζ θα ξεκινήσει γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου από τις 18 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν ένα μήνα.

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.