Βενιάμης (ΕΕΕ): Προτεραιότητα για την Πολιτεία να ενθαρρύνει την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος

Η καθιερωμένη βράβευση συνταξιούχων ναυτικών με τη μεγαλύτερη θαλάσσια υπηρεσία σε ποντοπόρα πλοία και η απονομή των υποτροφιών της Eνωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε νέες και νέους σπουδαστές, πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κλειστό κύκλο - λόγω των ειδικών συνθηκών - στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

"Αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία να ενθαρρύνει την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος από τους νέους με την περαιτέρω αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την απασχόληση περισσότερων Ελλήνων στα ελληνόκτητα πλοία", δήλωσε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Θεόδωρος Βενιάμης.

Προσέθεσε ότι χρειάζεται μία ολοκληρωμένη στρατηγική και απεμπλοκή από ξεπερασμένες αντιλήψεις, ενώ ανέφερε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει πρωταγωνίστρια στον υγρό στίβο και ένας σημαντικός παραγωγικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας.

Οσον αφορά τα βραβεία στους συνταξιούχους ναυτικούς, στην κατηγορία των αξιωματικών και συγκεκριμένα με το βαθμό του Γ' Μηχανικού, βραβεύθηκαν ο Γεώργιος Γωγάκος καθώς και ο Χ.Ε. (τα στοιχεία του δεν δημοσιοποιούνται μετά από επιθυμία του). Στην κατηγορία των πληρωμάτων βραβεύθηκαν ο Σπυρίδων Κανδηλιώτης, συνταξιούχος θαλαμηπόλος και ο Σταμάτιος Καζάκας, συνταξιούχος ναύκληρος. Οι ανωτέρω ναυτικοί συνταξιοδοτήθηκαν το 2016 και 2017 αντίστοιχα, έχοντας διανύσει τη μεγαλύτερη θαλάσσια υπηρεσία σε ποντοπόρα πλοία άνω των 4.500 dwt.

Όσον αφορά στις υποτροφίες της ΕΕΕ, έχουν ως εξής:

-Στη μνήμη του Αντωνίου Χανδρή απονεμήθηκε υποτροφία στον Νικόλαο Αντωνιάδη, ο οποίος ήδη παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Commercial, Investment and Financial Law Regulation του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ (Cambridge).

-Η εταιρεία NEPTUNE LINES στη μνήμη του ιδρυτή της, Νικολάου Τραυλού, απένειμε στην Ειρήνη Παπούτση υποτροφία προκειμένου να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της στη Νομική, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

-Η Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, απένειμε υποτροφία στη Μαρία Κοσσένα, η οποία ήδη παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Economics and Business Specialization in Urban, Ports and Transport Economics στο Πανεπιστήμιο Erasmus.

-Η εταιρεία "Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ" απένειμε υποτροφία στη Λεμονιά Παπανδρέου. Θα παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επίσης, απονεμήθηκαν 20 υποτροφίες της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στους κάτωθι:

-Αρβανιτάκη Ηλία, απόφοιτο του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Finance and Economics, του London School of Economics.

-Βερυκάκη Βασιλική, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα LLM Master of Law, του London School of Economics.

-Βιόπουλο Παναγιώτη, απόφοιτο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα LLM Master of Law, του University of Cambridge.

-Βιτωράτου Παρασκευή, απόφοιτη του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Advanced Pharmaceutical Manufacturing, του University of Strathclyde.

-Εξάρχου Γεωργία-Ελένη, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα LLM Master of Law, του George Washington University.

-Θεοδώρου Κωνσταντίνο, απόφοιτο του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Biomedical Engineering, του Imperial College.

-Θεοφίλη Ελένη, απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία έχει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Clinical Psychology, του Leiden University Holland.

-Ιωάννου Χαράλαμπο, απόφοιτο του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Computer Science Machine Learning Track, στο Columbia University.

-Καγιά Ελένη, ανθυποσμηναγό της Πολεμικής μας Αεροπορίας, απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Πειραιά.

-Κούκη Αντώνιο, απόφοιτο του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Shipping Trade and Finance του Cass Business School, City University of London.

-Κουκουβέτσο Πέτρο, απόφοιτο του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Finance του Vrije Universiteit Amsterdam.

-Κ. Ν., απόφοιτο του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Risk Management and Financial Engineering του Imperial College.

-Μπινιάρη Σταυρούλα, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, LLM Master of Law, του University of Oxford.

-Οβεζίκ Χριστίνα, απόφοιτη του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Advanced Technology for Financial Computing του University of Edinburgh.

-Παπαχρήστου-Δημητρά Κωνσταντίνο, απόφοιτο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-Πιστόλα Καλλιόπη, απόφοιτη του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Prenatal Genetics and Fetal Medicine του University College of London.

-Σαουάχ Μιχαήλ, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα International Relations του London School of Economics.

-Σιταρά Αναστασία, απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Maritime Law του City Law School of Athens.

-Σουέρεφ Ηλία, απόφοιτο του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Risk Management and Financial Engineering του Imperial College.

-Τσόταλου Μαρία, απόφοιτη του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει γίνει δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Business Analytics, του Imperial College.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ