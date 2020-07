Τελικός Διαγωνισμού Startup Competition2020 και Απονομή βραβείων

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με φυσική παρουσία αλλά περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων θα πραγματοποιηθεί στο Κολλέγιο Αθηνών η ανακοίνωση των νικητών και η τελετή απονομής των βραβείων για τον Διαγωνισμό Καινοτομίας του MIT Enterprise Forum Greece, που γίνεται στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά. To event θα μεταδοθεί και μέσω LiveStreaming. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στη σελίδα του MITEF Greece στο Facebook και στο LinkedIn.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του MITEF Greece στοχεύει στην επιτάχυνση και προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων που εστιάζουν στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Φέτος, εκτός από την κατηγορία "General", ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένες κατηγορίες: "Energy"και "Maritime".

Για 2η συνεχή χρονιά, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι αποκλειστικός χορηγός της εξειδικευμένης κατηγόριας "Energy", στα πλαίσια των δράσεων του Ομίλου που στοχεύουν στην ανεύρεση και ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στο χώρο της ενέργειας.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση, αναφέρονται παρακάτω με αλφαβητική σειρά:

Aurora Plasma Tools, Beenotes Plus, Bialoom, Cyrus, EnergyGenics, Finloup, Homi, Less Engines, Mobito, Narratologies, Optecharge, Pidust, ResQ Biotech, Syndeseas Integrated Solutionsand The Sarm Project (AEI Labs).

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρουσιάζουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία επιλέγει τις νικήτριες ομάδες.

Oι νικητές θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα και βραβεία με τη μορφή παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χορηγούς μας, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο όφελος για τους νικητές όμως, αποτελεί η διεθνής αναγνώριση μέσω της προβολής τους από το διεθνές δίκτυο του MITEF Greece σε Ελλάδα και εξωτερικό, που έχει ως πυρήνα τη ακαδημαϊκή και τεχνολογική κοινότητα της Βοστώνης των Η.Π.Α.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί με πολύ περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, λόγωCOVID-19. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τηρηθούν όλες τις απαραίτητες οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υπουργείων με κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παρευρισκομένων.