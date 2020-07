Συνεχίζονται οι δράσεις της Marketing Greece για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού

Tην επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει να υποστηρίζει η Marketing Greece με την καμπάνια Endless Greek Summer δημιουργώντας ωστόσο νέο περιεχόμενο το οποίο διατίθεται ελεύθερο προς χρήση σε όλες τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Το νέο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, το οποίο εξαιτίας της ιδιομορφίας της φετινής σεζόν θα προσαρμόζεται διαρκώς, απευθύνεται τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό κοινό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα για την επικοινωνία με το ελληνικό κοινό το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί περιλαμβάνει Video που ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό, φωτογραφικό gallery από συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά και προτεινόμενα ελληνικά copies, προς χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναφορικά με το διεθνές κοινό, η καμπάνια περνά πλέον στη δεύτερη φάση και υπογράφει με τη φράση "Endless Greek Summer". Μία φράση που εμπεριέχει τη μοναδική εμπειρία που ονομάζεται Ελληνικό Καλοκαίρι. Μία "κατάσταση ευτυχίας" που σε κάνει να σκεφτείς, να επιθυμήσεις, να προσμένεις και τελικά να απολαύσεις το μοναδικό συναίσθημα του Ελληνικού Καλοκαιριού, αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό της Marketing Greece.

Το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί για το διεθνές κοινό περιλαμβάνει Video της καμπάνιας αλλά και σειρά από Stories όπου καλούνται οι εταιρίες να δημιουργήσουν τη δική τους σύνθεση "EndlessGreekSummer", επιλέγοντας ανά θεματική ενότητα ("Greek Summer is a state of mind", "Being with the people you love", "Feeling free", "Connecting with nature") ένα story, και προσθέτοντας στο τέλος το λογότυπο Endless Greek Summer.

