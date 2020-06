Έτοιμα και τα περιφερειακά αεροδρόμια να δεχτούν διεθνείς πτήσεις από 1η Ιουλίου

Έτοιμα να υποδεχθούν διεθνείς τουρίστες είναι και τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας, αφού από την Τετάρτη 1η Ιουλίου "ανοίγουν" οι πύλες εισόδου στην Ελλάδα. Έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια όλων, (εργαζόμενους, επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους στη χώρα μας) έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον Covid 19.

Μάλιστα, εν όψει του ανοίγματος των συνόρων της Ελλάδας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου έχουν ήδη ξεκινήσει "αυτοψίες" σε περιφερειακά αεροδρόμια προκειμένου να συντονίσουν όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Όλοι οι επιβάτες των διεθνών πτήσεων προς την χώρα μας, από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF) τουλάχιστον 48 ώρες πριν το check in τους, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης, τη διεύθυνση διαμονής τους, το χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα καθώς και τα λοιπά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται με το σχετικό έντυπο. Η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της χώρας μας και έχει σαν στόχο την προστασία πολιτών και την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Στα αεροδρόμια θα υπάρχουν υγειονομικά κλιμάκια με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛΑΣ, καθώς και τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ για τη διενέργεια των τεστ, τα οποία και θα γίνονται δειγματοληπτικά στοχευμένα σε επιβάτες από πτήσεις του εξωτερικού. Όσοι βγουν θετικοί στον κορονοϊό θα διαμένουν για 14 μέρες στα ξενοδοχεία καραντίνας που θα υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ήδη προχώρησε στην έκδοση 9 Οδηγιών για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό, με κεντρικό μήνυμα: "Απολαύστε τη Διαμονή σας - Μείνετε Ασφαλείς", "Enjoy your stay and stay safe". Η καμπάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", είναι στη διάθεση του κοινού σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Στις οδηγίες, η ΓΓΠΠ τονίζει πως οι τουρίστες θα πρέπει:

- Να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό χεριών

- Να φορούν μάσκα

- Να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και σχολαστικά

- Να αποφεύγουν να πιάνουν το στόμα τους, τη μύτη τους ή τα μάτια τους

- Να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια, με ασφαλή τρόπο, σε κάδους απορριμμάτων

- Όταν βήχουν να το κάνουν είτε στο εσωτερικό του χεριού τους είτε σε κάποιο χαρτομάντιλο

- Να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας

- Να προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές και

- Να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς εξωτερικό και εσωτερικό και ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια είναι:

- Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ). - Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική - ήδη από την είσοδο στοαεροδρόμιο - ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου.

- Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

- Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιμοποιούν καθ'όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων ενώ θα γίνονται επίσης τακτικές ενημερώσεις ηχητικές μέσω οθονών, αναγγελιών και σημάνσεων.

- Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

- Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας αναχώρηση, άφιξη . Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

- Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

- Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών από/προς το αεροσκάφος.

Τέλος, όσον αφορά στις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες και ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ