Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία από μεγάλη άσκηση νότια της Καρπάθου με πυραύλους και βύθιση πλοίου

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση στα νότια της Καρπάθου. Παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ έγιναν πραγματικές βολές από αεροσκάφη και υποβρύχια κατά πλοίου - στόχου, με αποτέλεσμα της βύθισή του, όπως γράφει το thetoc.gr.

Η άσκηση δεν είναι τυχαίο ότι συμπίπτει χρονικά με τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε ήδη η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX νότια της Κρήτης.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα "Αιγαίον" από την οποία παρακολούθησε διακλαδικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τελικής φάσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και αποσκοπούσε στον έλεγχο, στη δοκιμή και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων.

Ως επιστέγασμα της εκπαίδευσης, το πρωί της Τετάρτης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης και ο Αρχηγός Στόλου, παρακολούθησαν από τη φρεγάτα βολές κατά πραγματικού στόχου.

Η τελική φάση της προαναφερόμενης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι βολές, διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου και περιλάμβανε βολές Κατευθυνόμενων Βλημάτων από Μονάδες Επιφανείας και Ελικόπτερο του ΠΝ, Αεροσκάφη της ΠΑ και Τορπίλης Μάχης από υποβρύχιο, κατά πραγματικού στόχου.

Όλες οι βολές ήταν επιτυχείς και είχαν ως τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση του στόχου.

Νέα τουρκική Navtex νότια της Κρήτης

Ξημερώματα Πέμπτης οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για ναυτικές ασκήσεις σε περιοχές νότια της Κρήτης που μόνο τυχαίες δεν είναι όπως φαίνεται από τον χάρτη.

Οι ασκήσεις θα γίνουν σήμερα και αύριο.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος militaire.gr, η NAVTEX έρχεται λίγες ώρες μετά από την ελληνική αεροναυτική άσκηση που έγινε νότια της Καρπάθου, αλλά και την επίσκεψη του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζ.Μπορέλ, που μας μίλησε για στήριξη και άλλα σχετικά.

Η NAVTEX και ο χάρτης:

TURNHOS N/W : 0887/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL TRAINING, ON 25 JUN 20 FROM 0800Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY:

ETKİN AREA:

34 30.00 N – 021 27.00 E

34 30.00 N – 022 04.00 E

34 08.00 N – 022 04.00 E

34 08.00 N – 021 27.00 E

2. NAVAL TRAINING, ON 25 JUN 20 FROM 1400Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY:

CAYDIRICI AREA:

34 30.00 N – 023 20.00 E

34 10.00 N – 023 20.00 E

34 10.00 N – 023 58.00 E

34 30.00 N – 023 58.00 E

3. NAVAL TRAINING, FROM 252200Z JUN 20 TO 260001Z JUN 20 IN AREA BOUNDED BY:

SAYGIN AREA:

34 32.00 N – 026 00.00 E

34 12.00 N – 026 00.00 E

34 12.00 N – 026 35.00 E

34 32.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

4. CANCEL THIS MESSAGE 260101Z JUN 20