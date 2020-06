Συνεκπαίδευση φρεγάτας "Κουντουριώτης" και μονάδων της "SNMG2"

Συνεκπαίδευση μεταξύ της φρεγάτας "ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ" και μονάδων της ΝΑΤΟικης ναυτικής δύναμης "Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)", διεξήχθη στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου διεξήχθη συνεκπαίδευση μεταξύ των φρεγατών "ΑΔΡΙΑΣ" και "ITS VIRGINIO FASAN" (Ιταλία) της "Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)", στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κρήτης.

Οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΝ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ