Διεθνή τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό οργανώνει η γενική γραμματεία απόδημου ελληνισμού

Διεθνή τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή πολλών σημαντικών επιστημόνων ελληνικής καταγωγής με θέμα "Πώς θα τελιώσει η πανδημία του κορονοϊού και νέα εμβόλια" ("How will the Covid-19 pandemic end?" & "New COVID-19 Vaccines") οργανώνουν η γενική γραμματεία απόδημου ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ομοσπονδία ελληνικών ιατρικών σωματείων Βορείου Αμερικής, με την ελληνική ιατρική εταιρεία Νέας Υόρκης και με διακεκριμένους επιστήμονες ελληνικής καταγωγής από όλο τον κόσμο.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 17.00 έως 19.00. Ως κύριοι ομιλητές έχουν προσκληθεί ο καθηγητής Σωτήριος Τσιόδρας και η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου από την Ελλάδα, ο καθηγητής Μανώλης Κογεβίνας από την Ισπανία, o καθηγητής Μιχάλης Ιωαννίδης από την Αυστρία, o Γεώργιος Γιανκόπουλος της Regeneron από τις ΗΠΑ, ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer και ο καθηγητής του Harvard Στέφανος Κάλες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Την εκδήλωση θα καλωσορίσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, ενώ έχει προσκληθεί και ο υπουργός υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν ομογενείς γιατροί και επιστήμονες από 25 κράτη, ιατρικοί σύλλογοι ομογενών ιατρών από πολλά μέρη του κόσμου, ο περιφερειάρχης Αττικής, εκπρόσωποι ιατρικών σχολών, εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα.

Η πρώτη συνάντηση αυτή θα αποτελέσει ορόσημο για να ενωθούν όλοι οι Έλληνες ομογενείς γιατροί και επιστήμονες στη μάχη κατά του COVID-19.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν ο γενικός γραμματέας απόδημου ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών I. Χρυσουλάκης και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος την ευθύνη και την προεδρεία της τηλεδιάσκεψης θα έχει ο δρ. Σ. Μεζίτης, Επ. Καθηγητής, του New York Presbyterian Hospital/Cornell Medicine, Lenox Hill Hospital New York, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Σωματείων Βόρειας Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ