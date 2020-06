Στην Ελλάδα o κορυφαίος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός "JA Europe Enterprise Challenge 2020"

Με σύμβολο τον κότινο -το στεφάνι ελιάς των Ολυμπιακών Αγώνων- η Ελλάδα και το Junior Achievement Greece φιλοξενούν για πρώτη φορά τον κορυφαίο Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του JA Εurope "JA Europe Enterprise Challenge 2020" στις 24-26 Ιουνίου 2020. Το δυναμικό και αισιόδοξο σύνθημα-κάλεσμα του διαγωνισμού στους νέους της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου είναι: "Start Up and Thrive", δηλαδή "Ξεκίνησε τη δική σου Start Up και θριάμβευσε"!

Το JA Greece, με μεγάλη χαρά και τιμή ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και το πρώτο βραβείο θα απονείμει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού, στόχος του JA Greece είναι να παρουσιάσει το πολύ μεγάλο ταλέντο της νέας γενιάς της Ελλάδας και της Ευρώπης και να αναδείξει σε κορυφαία προτεραιότητα τη μαθητική και νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς αποτελεί τον πιο σημαντικό μοχλό δύναμης και αυτοπεποίθησης για τους νέους ανθρώπους.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με τις ομάδες και τους κριτές να επικοινωνούν μέσω συνδέσεων. Συμμετέχουν 18 φοιτητικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Μάλτα, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και το Λουξεμβούργο.

Οι φοιτητικές ομάδες που διαγωνίζονται με πολύ έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες, είναι εκείνες που κέρδισαν το πρώτο βραβείο στους Εθνικούς Διαγωνισμούς "JA Start Up 2020" της κάθε χώρας. To "JA Start Up" είναι ένα Ευρωπαϊκό πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 500 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 17.000 φοιτητών.

Η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η ελληνική ομάδα που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διαδικτυακό Eθνικό Τελικό "JA Start Up 2020" στις 26 Μαϊου και εκπροσωπεί την Ελλάδα στον 17o "JA Europe Enterprise Challenge 2020" είναι η "Dr.IV" από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Dr.IV είναι ένα ευφυές ευέλικτο και αυτόματο σύστημα διαχείρισης ορών σε μονάδες υγείας, όπως νοσοκομεία και κλινικές, με τη χρήση τεχνολογίας Internet of Things και μίας Mobile εφαρμογής. Όραμα της Dr. IV είναι να προσφέρει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει σε θέματα διαχείρισης χρόνου τις μονάδες που έχουν έλλειψη προσωπικού (κυρίως νοσοκόμους), που μάχονται για την υγεία μας καθημερινά, ειδικά στην περίοδο του COVID-19, και μειώνει σημαντικά τις επιπλοκές που προκύπτουν από σφάλματα ορών. Τα μέλη της ομάδας "Dr.IV" είναι ο Ιωάννης Βούγιας, η Χριστιάννα Γεωργούλη και ο Αντώνης Φάρος. Στον Εθνικό Διαγωνισμό το 1ο Βραβείο απένειμε στην ομάδα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στις 26 Ιουνίου η VIRTUAL τελετή των βραβεύσεων - LIVE στις 15:00 ώρα Ελλάδος

Η τελετή των βραβεύσεων θα είναι Virtual & Live, όπως και οι Εθνικοί Διαγωνισμοί με τους προσκεκλημένους και τις νικήτριες ομάδες σε συνδέσεις. Θα ξεκινήσει στις 15:00 και στις 17:00 θα ανακοινωθεί ο νικητής του πρώτου βραβείου. Θα μεταδίδεται LIVE στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.jaenterprisechallenge.org , στο www.jagreece.com (με ελληνική μετάφραση) στα social media του JA Greece και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr.