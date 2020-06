Το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις μετά την Covid-19 εποχή στο 5th Corporate Lawyers Forum

Η Palladian Conferences διοργανώνει το 5th CORPORATE LAWYERS FORUM *digital edition*, το οποίο αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό συνάντησης, διαλόγου και διαβούλευσης, με επίκεντρο τον έμμισθο δικηγόρο και την συμβολή του στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, 15.00-18.00, ηλεκτρονικά, υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΑΗΚ), του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.).

Η πανδημία έχει αναδιαμορφώσει την κοινωνία με πολλούς τρόπους, από τη λειτουργία των εταιρειών έως την κοινωνική ζωή και το επίπεδο ασφάλειας και εποπτείας που έχουμε συνηθίσει. Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η οικονομία, οι επιχειρήσεις, η υγειονομική περίθαλψη και οι επαγγελματικές σχέσεις θα αλλάξουν και θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα.

Ο δικηγόρος και δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης θα έχει τον συντονισμό του συνεδρίου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Σταύρος Καραγκιούλογλου, Managing Partner, United Telecom SA / Business Partner, Juniper Networks Inc. Τίτλος Ομιλίας: "Το Checklist του Corporate Lawyer στην Πληροφορική: Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών”

Γκραίης Κατσούλη, Senior Associate, Ballas Pelecanos & Associates Τίτλος Ομιλίας: "Employment during and after the Covid-19 era”



Γιώτα Κρεμμύδα, Legal Counsel, Hewlett Packard Enterprise Τίτλος Ομιλίας: "The corporate counsel function post Covid-19”

Γιάννης Mανουηλίδης, Partner, Allen & Overy Τίτλος Ομιλίας: "How to lead innovation in the in-house legal function”

Κώστας Μποτόπουλος, Capital Markets Partner, Lambadarios Law Firm Τίτλος Ομιλίας: "Το ζήτημα και τα όρια περιορισμών των δικαιωμάτων λόγω των μέτρων για τον κορονοιό”

Ηλίας Παπαϊωάννου, Professor, London Business School (visit MIT) and CEPR Τίτλος Ομιλίας: "The Great Lockdown and the Great Escape”

Αντώνης Πατρίκιος, Partner, Privacy & Cybersecurity, Dentons Τίτλος Ομιλίας: "Exiting the lockdown: key privacy and cybersecurity implications for corporates”

Αγγελική Σπαθάρου, Partner, UK and Spain Health Systems, McKinsey & Company Τίτλος Ομιλίας: "Health systems’ impact of COVID19, digital health and regulation: a comparative view across Europe”

Λεωνίδας Τόλης, Senior Counsel, EU South East Cluster, Papastratos S.A. Τίτλος Ομιλίας: "Purpose at the forefront in challenging times”

Στέλλα-Μαρία Ζερβουδάκη, Legal Director, EU Strategic Projects, GlaxoSmithKline Τίτλος Ομιλίας: "COVID 19: A diverse chapter in the saga of EU competition law”

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με την υποστήριξη των χορηγών εταιρειών Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες και Λαμπαδάριος & Συνεργάτες.