Ο Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης "μιλά" στον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του Stanford

O Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford σας προσκαλεί στη δεύτερη από μια μίνι σειρά διαδικτυακών ομιλιών με γενικό θέμα "Αποδομώντας τη Νόσο COVID-19, Ανοικοδομώντας την Οικονομία".

Καλεσμένος θα είναι ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Stanford, Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης, η ομιλία του οποίου θα έχει θέμα "COVID-19: high risks, high prevalence, high-level evidence, and high-stake decisions”. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου, 19:00-20:00, μέσω της εφαρμογής Zoom και θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Στην επικείμενη ομιλία ο Δρ. Ιωαννίδης θα σκιαγραφήσει τις προσπάθειες που γίνονται για την κατανόηση του μεγέθους του κινδύνου που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 καθώς και τις διαβαθμίσεις αυτού σε διαφορετικούς πληθυσμούς και συνθήκες. Θα παρουσιάσει, επίσης, δεδομένα που επιχειρούν να προσεγγίσουν την πραγματική εξάπλωση της νόσου, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ασυμπτωματικών ή με πολύ ήπια συμπτώματα κρουσμάτων, τα οποία ως εκ τούτου δεν ελέγχονται και δεν καταγράφονται.

Επιπλέον, θα γίνει μια επισκόπηση των τρεχουσών ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα μαζικών διαγνωστικών ελέγχων καθώς και άλλων πιθανών δράσεων αντιμετώπισης της νόσου. Τέλος, θα συζητηθεί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συνεχώς αυξανόμενα εμπειρικά δεδομένα για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα διαρκέσει συνολικά μία ώρα με τον Δρ. Ιωαννίδη να είναι ο κύριος ομιλητής και το κοινό να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις γραπτώς στο τέλος της παρουσίασης.

Για εγγραφή στην εκδήλωση απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://stanford.zoom.us/webinar/register/6015917747759/WN_wEVmIYG-TOGqSCr7QuTWYw

Σύντομο βιογραφικό του Δρ. Ιωαννίδη

O Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης είναι κάτοχος της έδρας C.F. Rehnborg Πρόληψης Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Stanford, όπου είναι καθηγητής Παθολογίας, καθηγητής Επιδημιολογίας και Πολιτικής Υγείας και επίτιμος καθηγητής Βιοϊατρικής Επιστήμης Δεδομένων της Ιατρικής Σχολής, επίτιμος καθηγητής Στατιστικής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και ένας εκ των δύο Διευθυντών στο Κέντρο Μετα-ερευνητικής Καινοτομίας (METRICS). Έχει λάβει πολλά βραβεία, έχει τιμηθεί με επίτιμους τίτλους από πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς και έχει εκλεχθεί Einstein fellow στο Ινστιτούτο Υγείας του Βερολίνου. Είναι τακτικό μέλος του Association of American Physicians, του European Academy of Cancer Sciences, του American Epidemiological Society, του European Academy of Sciences and Arts, και του US National Academy of Medicine. Ο κ. Ιωαννίδης έχει εκδώσει επτά λογοτεχνικά βιβλία στα ελληνικά (τέσσερα με τον εκδοτικό οίκο "Κέδρος"), τρία εκ των οποίων βρέθηκαν μεταξύ των καλύτερων βιβλίων της χρονιάς, υποψήφια για το βραβείο του Αναγνώστη. Η επιστημονική του δημοσίευση "Why most published research findings are false” αποτελεί το περισσότερο διαβασμένο άρθρο στην ιστορία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Επιστήμης με πάνω από τρία εκατομμύρια αναγνώσεις. Ανήκει στους επιστήμονες με τις περισσότερες αναφορές παγκοσμίως. Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του χαίρεται να διδάσκεται από νέους ανθρώπους όλων των ηλικιών και να του θυμίζουν ότι δεν ξέρει σχεδόν τίποτα.