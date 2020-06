Ξεκινά σήμερα διαδικτυακά το 9ο "Greek Investment Forum in New York"

To Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνουν το 9ο "Greek Investment Forum in New York” το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το επενδυτικό φόρουμ ξεκινά σήμερα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου 2020 με στόχο να φέρει κοντά τις ελληνικές εισηγμένες με θεσμικούς επενδυτές και χαρτοφυλάκια από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Στο επενδυτικό φόρουμ θα συμμετέχουν οι εξής εισηγμένες: ΑΔΜΕ, Alpha Bank, EXAE, Cenergy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ELBALHALCOR, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Lamda Development, Motor Oil, Mytilineos, Εθνική, ΟΠΑΠ, Πειραιώς, ΟΛΠ, Prodea, ΔΕΗ, Σαράντης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης, ΤΙΤΑΝ και Viohalco.

Στο επενδυτικό φόρουμ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα "Ελλάδα: Επενδυτικές ευκαιρίες στην εποχή μετά το Covid-19" στην οποία βασικοί ομιλητές θα είναι οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.κ Χρ. Σταϊκούρας και Αδ. Γεωργιάδης

Επίσης θα συμμετέχουν:

-Αλέξης Πατέλης, Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Ελληνική Δημοκρατία

- Τζέφρι Πάιατ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία

-Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

-Γεώργιος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος, Χρηματιστήριο Αθηνών, Τράπεζα Πειραιώς & Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

-Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

-Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ