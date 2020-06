Παρατηρητήριο ΝΔ: Μαθήματα fake news από τον κ. Τσίπρα

Το παρατηρητήριο fake news της ΝΔ αναφέρει τα εξής:

"Μαθήματα fake news από τον κ. Τσίπρα στη Βουλή για την απόφαση του Eurogroup. Ακόμα και την ίδια την γραπτή ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα εργαλειοποίησε ο κ. Τσίπρας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να αποκτήσει αντιπολιτευτικό αφήγημα μέσω fake news.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη και κραδαίνοντας τη συγκεκριμένη ανακοίνωση τον ρωτούσε: "Τι λέει η απόφαση του Eurogroup; Λέει ότι δεσμεύεστε για πλεόνασμα το 2021! Το υπογράψατε αυτό; Το δεχτήκατε; Να σας το διαβάσω: "The updated forecast of the European institutions expects the primary balance to turn to a deficit in 2020, before returning to a surplus in 2021"". Όταν ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας προσπάθησαν να τον προστατεύσουν διακόπτοντας τον και προτρέποντάς τον να διαβάσει και την επόμενη πρόταση της ίδιας ανακοίνωσης, απάντησε: "Τι λέτε; Για το statement του Eurogroup στις 16 Μαρτίου λέει μόνο η πρόταση". Και συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους με το γνωστό θεατρικό του ύφος: "Αυτό λέει! Διαβάστε το κ. Σταϊκούρα!".

Όπως του απάντησε στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός, αναρωτώμενος αν τον εκθέτουν οι συνεργάτες του ή εν γνώσει του ο κ. Τσίπρας διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, η πρόταση την οποία διάβαζε, λέει ότι οι προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών εκτιμούν ότι θα επιστρέψουμε σε πλεόνασμα το 2021. Ενώ η αμέσως επόμενη πρόταση, που δεν διάβασε, επιβεβαιώνει όχι μόνο ότι δεν υπάρχει καμία σχετική δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενή πλεονάσματα αλλά αντίθετα ότι υπάρχει δέσμευση του Eurogroup ώστε αναλόγως των επιπτώσεων του κορονοϊού να μην ισχύσουν οι συγκεκριμένοι κανόνες για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε σήμερα το εθνικό κοινοβούλιο για να παραδώσει ταχύρυθμα μαθήματα fake news μέσω τηλεκπαίδευσης! Συνημμένο θα βρείτε απόσπασμα από την επίμαχη ανακοίνωση του Eurogroup όπου ξεχωρίζει με ειδική σήμανση τόσο η πρόταση που διαστρέβλωσε ο κ. Τσίπρας όσο και η αμέσως επόμενη την οποία απέκρυψε".

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ