Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της τηλεφωνικής ομιλίας Βαρβιτσιώτη - Roth

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Michael Roth. O Έλληνας Αν. Υπουργός επικοινώνησε με τον Γερμανό ομόλογό του στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον ενημέρωσε σχετικά με το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες αυτής.

Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης ως αρμόδιος Υπουργός για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, συζήτησε με τον κ. Roth για το μεταναστευτικό-προσφυγικό και για άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και για την επικείμενη Γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

