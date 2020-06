Έρευνα "φωτιά" του Guardian: Αμφιλεγόμενη εταιρεία στατιστικής παρέσυρε τον ΠΟΥ σε λάθη για την πανδημία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν αλλάξει τις πολιτικές και τις θεραπείες Covid-19 βάσει λανθασμένων δεδομένων από μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία ανάλυσης υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, αμφισβητώντας επίσης την ακεραιότητα των βασικών μελετών που δημοσιεύθηκαν σε ορισμένους από τον κόσμο πιο διάσημα ιατρικά περιοδικά σύμφωνα με έρευνα του Guardian.

Μια έρευνα του Guardian δείχνει την εταιρεία Surgisphere που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Δύο από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά το "The Lancet” και το "New England Journal of Medicine”, δημοσίευσαν μελέτες βασισμένες σε στοιχεία από την Surgisphere, εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, στους υπαλλήλους της οποίας φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται ένας συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας καθώς και ένα μοντέλο για περιεχόμενο που απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

Η εταιρεία έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στο να εξηγήσει επαρκώς τα δεδομένα ή τη μεθοδολογία που ακολούθησε.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει νόμιμα από περισσότερα από χίλια νοσοκομεία παγκοσμίως, διαμορφώνουν τη βάση επιστημονικών άρθρων που έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στην πολιτική για τις θεραπείες του COVID-19 σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον, η εταιρεία βρισκόταν και πίσω από απόφαση του ΠΟΥ και ινστιτούτων ερευνών ανά τον κόσμο, να διακόψουν τις δοκιμές του αμφιλεγόμενου φαρμάκου, υδροξυχλωροκίνη.

Αργά την Τρίτη, αφότου ήρθε σε επικοινωνία με τον Guardian, το περιοδικό "Lancet” κοινοποίησε μία "έκφραση ανησυχίας" σχετικά με τη μελέτη που δημοσίευσε. Παρόμοια αναγγελία έκανε και το "New England Journal of Medicine”.

Ένας ανεξάρτητος έλεγχος για την προέλευση και την εγκυρότητα των εν λόγω δεδομένων, θα διεξαχθεί από συντάκτες που δεν σχετίζονται με την Surgisphere, λόγω των "ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία" τους.

ΠΗΓΗ: TheTOC.gr