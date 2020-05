Σειρά τηλεδιασκέψεων του Κ. Φραγκογιάννη με τα ξένα επιμελητήρια της Αθήνας

Μετά από τον πρώτο κύκλο τηλεδιασκέψεων τον περασμένο Απρίλιο, με τους κυριότερους ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ολοκλήρωσε τώρα, για τον μήνα Μάιο, τις επαφές του με τα διμερή επιχειρηματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. Έτσι, χθες έκλεισε και ο δεύτερος κύκλος των τηλεδιασκέψεων με το Ελληνο-Γερμανικό, Βρετανο-Ελληνικό, Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνο-Γαλλικό, Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Σουηδικό, Αραβο-Ελληνικό και Ελληνο-Ισραηλινό επιμελητήριο, που άρχισε από τις 6 Μαΐου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του κ. Φραγκογιάννη με τους εκπροσώπους των οκτώ επιμελητηρίων βρέθηκαν, ειδικότερα, τόσο οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί εκατέρωθεν για την υποστήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες- ψηφιακά events, webinars, κλπ- όσο και η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύσφιξη της συνεργασίας σε τομείς αυξημένου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως ο αγροδιατροφικός, η καινοτομία, οι επενδύσεις και ο τουρισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Εξωτερικών συμμετείχε, ως επίτιμος προσκεκλημένος, στις εργασίες του πρώτου διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Αραβο-Eλληνικό Επιμελητήριο, στις 26 Μαΐου 2020, με τίτλο "Doing Business with the Arab World" (Αίγυπτος και Ιράκ), με τη συμμετοχή 57 ελληνικών εταιρειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο κύκλο επαφών του, τον περασμένο Απρίλιο, ο κ. Φραγκογιάννης είχε πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις με το ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΣΒΕ, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ και ΠΣΕ με αντικείμενο τις επιπτώσεις του κορονοϊού στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τον σχεδιασμό δράσεων για την υποστήριξη των εξαγωγών την επόμενη ημέρα.