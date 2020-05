Κλιμακώνει η Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για πρώτη φορά νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Κλιμακώνει η Άγκυρα τις προκλήσεις της. Νωρίς το πρωί εξέδωσε τέσσερις Navtex για διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και μάλιστα σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, νότια της Κρήτης έξω ακριβώς από τα χωρικά ύδατα της Γαύδου και μέχρι ανοικτά του Κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη.

Την απόφαση αυτή λαμβάνει ανήμερα της 29ης Μαΐου επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, και μάλιστα σε περιοχές εκτός και αρμοδιότητας έκδοσης Navtex, θέλοντας να προκαλέσει την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η Navtex καλύπτει περιοχές κατά μήκος της ζώνης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και στην κατεύθυνση της επονομαζόμενης από την Τουρκία επιδίωξης της "Γαλάζιας Πατρίδας”.

Οι Navtex είναι οι ακόλουθες:

TURNHOS N/W : 0799/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 29 MAY 20 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

NE AREA :

34 00.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 018 20.00 E

34 00.00 N – 018 20.00 E

2. NAVAL EXERCISE, FROM 292000Z MAY 20 TO 300100Z MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

MUTLU AREA :

34 30.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 50.00 E

34 30.00 N – 021 50.00 E

3. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

TÜRKÜM AREA :

34 30.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 024 11.00 E

34 30.00 N – 024 11.00 E

4. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 1400Z TO 1730Z IN AREA BOUNDED BY;

DİYENE AREA :

35 40.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 45.00 E

35 40.00 N – 028 45.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301830Z MAY 20.

TURNHOS N/W :

ΠΗΓΗ: TheTOC.gr