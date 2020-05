Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του Stanford: Διαδικτυακή εκδήλωση στις 27 Μαΐου

O Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford σας προσκαλεί στην πρώτη από μια μίνι σειρά διαδικτυακών ομιλιών με θέμα "Αποδομώντας τη Νόσο Covid-19, Ανοικοδομώντας την Οικονομία". Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Zoom στις 27 Μαΐου, 19:00-20:00, και θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση, θα έχουμε την τιμή να έχουμε ως ομιλητή τον Dr. Kevin Schulman, Καθηγητή Ιατρικής, Associate Chair of Business Development and Strategy στο τμήμα Ιατρικής και Director of Industry Partnerships and Education for the Clinical Excellence Research Center (CERC) στο Πανεπιστήμιο του Stanford, καθώς και επίτιμο Καθηγητή Οικονομικών στο Graduate School of Business του Πανεπιστημίου Stanford.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Dr. Schulman περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την οργανωσιακή καινοτομία στα συστήματα υγείας, τη χάραξη πολιτικών συστημάτων υγείας και τα οικονομικά της υγείας. Με μία πλούσια συγγραφική δράση περισσότερων από 300 άρθρων, 80 δημοσιεύσεων, και 40 μελετών/κεφαλαίων βιβλίων, ο Kevin Schulman έχει συμβάλει ευρέως στη χάραξη πολιτικών σχετικών με τη δημόσια υγεία. Οι μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, όπως τα New England Journal of Medicine, JAMA και Annals of Internal Medicine.

Μία σύντομη περιγραφή του θέματος της επικείμενης ομιλίας όπως την μοιράστηκε ο Dr. Schulman μαζί μας: "Η αρχική αντίδραση στην κρίση της νόσου Covid-19 ήταν η εφαρμογή μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, με αποτέλεσμα ο οικονομικός αντίκτυπος να είναι ισχυρός. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πώς μπορούμε να επανεκκινήσουμε τις οικονομίες μας λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη δημόσια υγεία. Στο Πανεπιστήμιο του Stanford προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το μείζον πρόβλημα μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας των ακαδημαϊκών τμημάτων του Graduate School of Business, του School of Engineering και του School of Medicine. Η ομιλία αυτή θα περιγράψει το επιστημονικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί μέσα από αυτές τις συζητήσεις και θα παρουσιάσει μερικά από τα πρώιμα ευρήματα της ανάλυσης."

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα διαρκέσει συνολικά μία ώρα με τον Dr. Schulman να είναι ο κύριος ομιλητής και το κοινό να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις γραπτώς στο τέλος της παρουσίασης.

Για εγγραφή στην εκδήλωση απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://stanford.zoom.us/webinar/register/WN_SI_yiDy4SauEtZcuFqmKHQ