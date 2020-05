Οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι ενισχύουν τις επενδύσεις σε γρήγορο internet

Του Κώστα Κετσιετζή

Πάρα την πανδημία του κορονοϊού και την οικονομική ύφεση που αναμένεται να ακολουθήσει, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν απρόσκοπτα τα επενδυτικά τους πλάνα για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς που φέρνουν υψηλές ταχύτητες internet σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Και αυτό διότι η επέκταση των δικτύων οπτικής ίνας αποτελεί μονόδρομο για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού πολλών επιχειρήσεων και των νέων συνηθειών που έφερε η πανδημία σε εργασία και εκπαίδευση. Όπως εκτιμούν στελέχη του κλάδου, οι ανάγκες για νέες υπηρεσίες και επιπλέον χωρητικότητα στα δίκτυα θα είναι ενισχυθούν και την επόμενη ημέρα μετά από την πανδημία.

Προσφορές και επιδότηση 360 ευρώ

Μάλιστα, καθώς επεκτείνονται τα δίκτυα νέας γενιάς οι εταιρείας ετοιμάζουν και προωθητικές ενέργειες που θα στοχεύουν στο να πειστούν οι συνδρομητές να αναβαθμίσουν την ταχύτητα σύνδεσής τους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου ΟΤΕ Μπάμπης Μαζαράκης κατά την πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου στόχος το επόμενο διάστημα είναι να προχωρήσει η μετατροπή συνδέσεων σε οπτικές ίνες, ειδικά όσο επεκτείνεται το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Έτσι ετοιμάζονται προωθητικά πακέτα για να δοκιμάσουν οι συνδρομητές τις υπερύψηλές ταχύτητες που προσφέρουν τα δίκτυα οπτικών ινών. Αντίστοιχη είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί και η ζήτηση για την επιδότηση συνολικού ύψους 360 ευρώ που προσφέρει το πρόγραμμα Super Fast Broad Band (SFBB), η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αναιμική. Όταν προκηρύχθηκε το πρόγραμμα, δύο χρόνια πριν, υπολογιζόταν ότι θα επιδοτούσε περί τις 140.000 συνδέσεις, ενώ οι επιδοτήσεις μέχρι σήμερα δεν ξεπερνούν τις 6.000 κυρίως επειδή δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Το πρόγραμμα προσφέρει κουπόνι (voucher) αξίας 48 ευρώ για την απόκτηση του εξοπλισμού (router) για συνδέσεις με ταχύτητα downloading τουλάχιστον 100 Mbps, ενώ επιδοτεί με 13 ευρώ μηνιαίως για 24 μήνες το κόστος της σύνδεσης. Στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι τον περασμένο Μάρτιο το πρόγραμμα SFBB επεκτάθηκε και σε επαγγελματίες, ενώ αρχικά αφορούσε ιδιώτες. Ακόμη, εξασφαλίστηκε και η παράταση του προγράμματος που κανονικά έληγε στις 31 Μαρτίου για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2022.

Οι επενδύσεις

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος 600 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει για φέτος, ο όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) το οποίο μέχρι το τέλος Μαρτίου κάλυπτε 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2020 το νούμερο αυτό να διπλασιαστεί και το 2022 να φτάσει το 1 εκατομμύριο. Πρόσβαση στο Fiber To The Home του Ομίλου ΟΤΕ, έχουν σπίτια και επιχειρήσεις σε 15 δήμους-περιοχές της Αττικής, στη Βόρεια Ελλάδα το FTTH είναι διαθέσιμο σε περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς αλλά και στην Ευκαρπία, το Πανόραμα και το Ωραιόκαστρο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρόσβαση σε FTTH έχουν το Ρέθυμνο, η Σπάρτη και τα Χανιά.

Η διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς (VDSL / Vectoring) έφτασε στα τέλη Μαρτίου σχεδόν το 39% της πελατειακής βάσης του ΟΤE στη λιανική ενώ λειτουργούσαν περίπου 16.000 καμπίνες. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, προστέθηκαν 45.000 νέοι συνδρομητές στα δίκτυα νέας γενιάς, με το 89% των συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων VDSL / Vectoring να απολαμβάνει ταχύτητες άνω των 50 Mbps. Γεωγραφικά, τα δίκτυα νέας γενιάς του ΟΤΕ καλύπτουν σχεδόν το 72% της χώρας.

Τα δίκτυα οπτικών μαζί με το 5G αποτελούν προτεραιότητα στο επενδυτικό πλάνο ύψους 500 εκατ. που έχει εκπονήσει η Vodafone για την επόμενη πενταετία. H Vodafone ολοκλήρωσε το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2015 - 2019 ύψους 590 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αφορούσε και τη δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, έχουν αποπερατωθεί τα δίκτυα FTTH και FTTC που κατασκεύασε η εταιρεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βέροια, Βόλο και Κοζάνη, παρέχοντας πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες σε 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2020 και τα υπόλοιπα έργα κατασκευής δικτύων FTTH σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα που θα καλύπτουν ακόμη 100.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις των τριών μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων.

Επιπλέον, η Vodafone σχεδιάζει και ένα ακόμη έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και πόντιση δύο καλωδίων οπτικών ινών σε Αιγαίο και Ιόνιο. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την κατασκευή και πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 610 χλμ. που θα συνδέσει την Αττική με Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και Κρήτη. Ακόμη, θα ποντιστεί και δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο, μήκους 30 χλμ., που θα συνδέσει την ηπειρωτική χώρα με την Κέρκυρα. Η επένδυση αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες και να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

To επενδυτικό της πρόγραμμα συνεχίζει και η Wind. Οι συνδρομητές δικτύων νέας γενιάς ήταν 143.000 στο τέλος του 2019, σημειώνοντας 88,7% ετήσια αύξηση. Τον προηγούμενο χρόνο κατασκευάστηκαν 291.000 γραμμές νέας γενιάς πανελλαδικά

Παραμένουν ελάχιστες οι συνδέσεις FTTH

Οι επενδύσεις στις οπτικές ίνες δεν ξεκινούν τώρα, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οργανισμού IDATE για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτικών Ινών (FTTH Council) η Ελλάδα πέτυχε αξιοσημείωτη πρόοδο τον προηγούμενο χρόνο, καθώς οι ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 23.000 ή 285% μέσα σε ένα χρόνο και συγκεκριμένα το διάστημα Σεπτεμβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019. Σε απόλυτα, νούμερα όμως, η χώρα μας εξακολουθεί ουσιαστικά να παραμένει χωρίς οπτικές ίνες, καθώς το ποσοστό των συνδέσεων οπτικής ίνας σε οικίες (Fiber To The Home -FTTH) και σε κτήρια (Fiber To The Building-FTTΒ) στο σύνολο των νοικοκυριών δεν ξεπερνά ούτε το 1%.

