Κ. Μητσοτάκης: Χρόνια Πολλά σε όλες τις μαμάδες

Μάνα είναι μόνο μια... και κάποιες μέρες μας λείπει περισσότερο.... Χρόνια Πολλά σε όλες τις μαμάδες!! ❤️

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on May 10, 2020 at 6:22am PDT