Αυξάνονται αλλά παραμένουν λίγες οι οπτικές ίνες στην Ελλάδα

Του Κώστα Κετσιετζή

Ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών κατέγραψε η Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων μέσω οπτικής ίνας στη χώρα μας, όμως, εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού IDATE για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτικών Ινών (FTTH Council) η Ελλάδα πέτυχε αξιοσημείωτη πρόοδο, καθώς οι ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 23.000 ή 285% μέσα σε ένα χρόνο και συγκεκριμένα το διάστημα Σεπτεμβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019.

Σε απόλυτα, νούμερα όμως, η χώρα μας εξακολουθεί ουσιαστικά να παραμένει χωρίς οπτικές ίνες, καθώς το ποσοστό των συνδέσεων οπτικής ίνας σε οικίες (Fiber To The Home -FTTH) και σε κτήρια (Fiber To The Building-FTTP) στο σύνολο των νοικοκυριών δεν ξεπερνά ούτε το 1%.

Συγκριτικά, τον Σεπτέμβριο του 2019, η κάλυψη και των δύο συνδέσεων (FTTH και FTTB), στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 έφτανε το 39,4% και σε 39 ευρωπαϊκές χώρες (EE 39) το 49,9%. Πρωταθλήτρια χώρα, στη διείσδυση οπτικών είναι η Ισλανδία, με ποσοστό 65,9%. Η Λευκορωσία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό διείσδυσης 62,8%, με τη Σουηδία να ακολουθεί στην τρίτη θέση (56,8%), την Ισπανία να έπεται με 54,3% και τη Λετονία να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 53,9%.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας υλοποιείται με τα "παραδοσιακά" χάλκινα καλώδια, ενώ οι περισσότερες επενδύσεις οπτικών ινών που υλοποιούν οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι αφορούν συνδέσεις που φτάνουν μέχρι τον τοπικό διανεμητή (Fiber to the Cabinet – FTTC) και άρα δεν προσμετρούνται στην έρευνα.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα SFBB

Τη χαμηλή διείσδυση των οπτικών ινών στη χώρα μας αποδεικνύει και η αποτυχία του προγράμματος Super Fast Broad Band (SFBB) το οποίο επιδοτεί ευρυζωνικές συνδέσεις οπτικών ινών. Όταν προκηρύχθηκε το πρόγραμμα, δύο χρόνια πριν, υπολογιζόταν ότι θα επιδοτούσε περί τις 140.000 συνδέσεις, ενώ οι επιδοτήσεις μέχρι σήμερα δεν ξεπερνούν τις 6.000.

To πρόγραμμα προσφέρει κουπόνι (voucher) αξίας 48 ευρώ για την απόκτηση του εξοπλισμού (router) για συνδέσεις με ταχύτητα downloading τουλάχιστον 100 Mbps, ενώ επιδοτεί με 13 ευρώ μηνιαίως για 24 μήνες το κόστος της σύνδεσης. Παρά την επιδότηση των 360 ευρώ οι επιδοτήσεις παρέμειναν ελάχιστες, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες συνδέσεις με τέτοιες ταχύτητες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι τον περασμένο Μάρτιο το πρόγραμμα SFBB επεκτάθηκε και σε επαγγελματίες, ενώ αρχικά αφορούσε ιδιώτες. Ακόμη, εξασφαλίστηκε και η παράταση του προγράμματος που κανονικά έληγε στις 31 Μαρτίου για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2022.

Σημαντική αύξηση στις συνδέσεις οπτικών ινών στην Ελλάδα αναμένεται να φέρει και το μεγάλο έργο του Ultrafast Broadband (UFBB), το οποίο με προϋπολογισμό περίπου 700 εκατ. ευρώ αποτελεί το μεγαλύτερο Έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη χώρα μας. Το έργο αφορά 2,4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις, και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 810.000 συνδέσεις οπτικών ινών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Μbps.

Αυτή τη στιγμή ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους εννέα υποψήφιους που πέρασαν στη δεύτερη φάση. Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο 2020.