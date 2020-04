Πανικόβλητοι μετανάστες έκαναν επιδρομή στα τρόφιμα και τα φάρμακα που προσπάθησε να μοιράσει ο ΕΟΔΥ

Ο πανικός που έχει κυριεύσει τους μετανάστες που έχουν τεθεί σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, στην περιοχή του Κρανιδίου, όπου εντοπίστηκαν τα 150 κρούσματα κορονοϊού, είναι παραπάνω εμφανές στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανήρτησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Twitter, δεκάδες άνθρωποι τρέχουν να πάρουν σακούλες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, από το κλιμάκιο που έχει σπεύσει στο σημείο και προσπαθεί να τους τα μοιράσει.

Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, το κλιμάκιο αποχώρησε από το σημείο καθώς δεν τηρούνταν οι αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV