Τζέφρι Πάιατ: Τίποτα πιο ξεχωριστό από το Ελληνικό Πάσχα

"Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεχωριστό από το Ελληνικό Πάσχα", σημείωσε με ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt).

Και συνέχισε με αναρτήσεις τις οποίες συνοδεύει με φωτογραφίες από τα μέρη που επισκέφτηκε το Πάσχα τα προηγούμενα χρόνια.

There’s nothing more special than a Greek Easter. Last year, I was in #Kerkyra , where I narrowly escaped the falling μπότηδες. #FridayPhoto #ΚαλοΠασχα #greecefromhome pic.twitter.com/BCb1QKbDcK

"Πέρσι ήμουν στην Κέρκυρα όπου παρά τρίχα απέφυγα τους μπότηδες που έπεφταν. Την προηγούμενη χρονιά ήμουν στην Κρήτη με τις φανταστικές μυρωδιές και τον ιεροπρεπή Επιτάφιο στην Παναγία Τριμάρτυρη", σημειώνει ο κ. Πάιατ.

"Φέτος στο σπίτι, αλλά χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα με τους ζεστούς, γενναιόδωρους και ταλαντούχους ανθρώπους της. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!" καταλήγει ο Αμερικανός πρέσβης.

The year before, I was in #Crete, with its amazing flavors and the solemn #Epitaphios of Panagia Trimartiri. This year at home but happy to be in Greece with its warm, generous & talented people. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! #Μεγαλη_Παρασκευη #FridayPhoto #menoume_spiti pic.twitter.com/zKI3BOsQre