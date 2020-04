Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ προσφέρουν $500.000 στην Ελλάδα για την προφύλαξη των μεταναστών

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων στην Ελλάδα, για την στήριξη των προσπαθειών να προφυλαχθούν από τον κορονοϊό οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ μέσω ανάρτησής του στο twitter.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια των συζητήσεων που είχε ο Αμερικανός Πρέσβης με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης Γιώργο Κουμουτσάκο.

Και καταλήγει λέγοντας πως ''οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλάι της Ελλάδας καθώς αντιμετωπίζουμε μαζί αυτήν την παγκόσμια κρίση''.

US announces $500,000 in humanitarian assistance to support COVID-19 response efforts for migrants and refugees in Greece, as I discussed this week with ⁦Minister ⁦ @GKoumoutsakos ⁩ The US will stand by Greece as we together face this global crisis. https://t.co/anyxnWUoZc

Ο κ. Κουμουτσάκος στη συνέχεια ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουν στην Ελλάδα.

''Μια πολύ ευπρόσδεκτη πράξη αλληλεγγύης από τον αμερικανικό λαό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για όλους'', τονίζει ο υπουργός.

We express our appreciation for the humanitarian assistance offered by the 🇺🇸 to 🇬🇷 facing the migration & COVID19 challenges.

A much welcomed act of solidarity from the American people in these hard times for all.

Many thanks to @USAmbPyatt & #MatPalmer for their active support. https://t.co/XiC2yOu7lG