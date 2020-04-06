Αποκλειστική Συνεργασία Forbes Αποκλειστική Συνεργασία Αποκλειστική Συνεργασία BloombergOpinion Αποκλειστική Συνεργασία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 17:19 586,46 +8,46 +45,72  Τζίρος: 61,13 εκ

Συνεχης ενημερωση

    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Δευτέρα, 06-Απρ-2020 17:33

    Κλείνει το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 119, διαμοιράζονται σε άλλα φαρμακεία τα φάρμακα

    Κλείνει το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 119, διαμοιράζονται σε άλλα φαρμακεία τα φάρμακα
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Ο ΕΟΠΥΥ, μετά την απόφαση για 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας που ανήκει στην 1η ΥΠΕ ως κέντρου υποδοχής και εξυπηρέτησης περιστατικών GOVID 19, οδηγείται υποχρεωτικά στο κλείσιμο του φαρμακείου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 119, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Υγείας.

    Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο, τα φάρμακα θα διαμοιραστούν σε τρία άλλα φαρμακεία: Στην Ομόνοια Αγ. Κωνσταντίνου 16, στο καινούργιο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 και στο Φαρμακείο της Νέας Ιωνίας Αλ. Παναγούλη 91.

    Ο διαμοιρασμός των φαρμάκων θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

    Στο Φαρμακείο της Ομόνοιας (Αγ. Κωνσταντίνου 16) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

    AUBAGIO F.C. TAB 14MG/TAB BTX28 (ALU/ALU BLIST)
    BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ X50MG/ML
    BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X50MG/ML
    BETAFERON PS.INJ.SOL BTX (15 BTX1 VIAL+ 1PF.SYRX1,2ML SOLV + 1 PROSARM ME BEL.+ 2
    TAMPON ME OINOPN.)
    CIMZIA ENΈSIMO DI’LIMA 200MG BTX2 PF.SYRX1ML+2 TOLΎPIA EMPOTISMΈNA ME
    OINΌPNEIMA
    CIMZIA INJ.SOL 200MG/ML BTX2 PF.PEN AUTOCLICKS X 1ML +2 ΤΟΛΎΠΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ
    ΜΕ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
    COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X
    150MG/ML
    COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X
    150MG/ML
    ENBREL INJ.SOL.PF.PEN 50MG/ML BTX4 X 1ML + 8 TOLΎPIA
    ENBREL NJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX0,5ML + 8 TOLΎPIA
    ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX1ML + 8 TOLΎPIA
    ENBREL PS.INJ.SOL 25MG/VIAL-PAIDIATRIKI XRISI BTX4VIALS+4PF.SYRX1ML SOLV+8 ’DEIEW
    SΎR+20BEL+24 TOLΎPIA ME OINOPN
    ENTYVIO PD.C.S.INF 300MG/VIAL BTX1 VIAL
    FAMPYRA 10MG/TAB BTX56 (BLIST4X14) ΣΕBLISTERS (ALU/ALU)
    GILENYA 0,5MG/CAP BTX28 ΣΕ BLIST 2X14(PVC/PVDC/ALU)
    HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.PEN BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ
    X0,8ML + 2 ΕΠΊΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
    HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR X0,8ML + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣΣΕ
    ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ
    HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.PEN BTX1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ ΣΕ ΜΊΑ
    ΚΥΨΈΛΗ
    HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR. + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ
    INFLECTRA PD.C.SO.IN 100MG BTX1 VIAL
    JAKAVI 15MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
    JAKAVI 20MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
    JAKAVI 5MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)
    JAKAVI TAB 10MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE)
    KINERET INJ.SOL 100MG/0,67ML PF.SYR BTX28PF.SYR.X0,67ML
    KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML (140 MG/ML) BTX2 PF.SYR X 1,5ML
    ORENCIA 125MG/ML BTX4
    ORENCIA POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION BT
    1VIALX250MG+1SYR
    OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX27 ΔΙΣΚΊΑ (4 ΔΙΣΚΊΑ X10MG+ 4 ΔΙΣΚΊΑ X20MG + 19 ΔΙΣΚΊΑ
    X30MG) ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ - ΣΕ ΚΑΡΤΈΛΑ
    OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ
    REMICADE INJ* FL 100MG/20ML IV
    SIMPONI IN.SO.PF.P 100MG/ML BTX1 PF PENX1ML
    SIMPONI IN.SO.PFP 50MG/0,5ML BTX1 PF PENX0,5ML
    STELARA 45MG/(90MG/ML) 0.5ML PF.SYR. BTX1PF SYRX0,5ML
    STELARA 90MG/1ML BTX1PF SYRX1,0ML
    STELARA INJ 130MG BTX1VIALX26ML
    TECFIDERA 120MG BTX14
    TECFIDERA GR.CAPS 240 MG / CAP (BT X 56 CAPS)
    XELJANZ TAB 5MG/TAB BTX56

    Στο Φαρμακείο στους Αμπελοκήπους (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

    ADCIRCA 20MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERALU/PVC/PE/PCTFE)
    ADEMPAS F.C.TAB 1,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
    ADEMPAS F.C.TAB 2,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)
    AGARDON F.C.TAB 245MG/TAB BTX1 (BOTTLE ΑΠΌ HDPE X 30 F.C.TABS)
    BARACLUDE F.C.TAB 0,5MG/TAB BTX30TABS
    BARACLUDE F.C.TAB 1MG/TAB BTX30TABS
    BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 125MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
    BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)
    BRAMITOB INH.SOL.N (S.D) 300MG/4ML BTX56 (14 SACHETSX4AMPSX4ML MIAW DΌSIW)
    CAYSTON PS.SO.INHN 75 MG/VIAL 84 VIALS+88AMPS (PE) X 1ML SOLV +1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
    ΕΚΝΕΦΩΤΗ ALTERA
    CEHADO 30MG/CAP BT X 30 CAPS
    COLOBREATHE INHPD.CAP 1.662.500IU ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 125MG COLISTIMETHANE
    SODIUM BTX56 ΚΑΨΆΚΙΑ (7 BLIST X8) ΣΕ BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ/ALU + 1
    ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΉΡΑΣ ΚΌΝΕΩΣ TURBOSPIN)
    CRESEMBA CAPS 100MG/CAP BTX 14 ΚΑΨΆΚΙΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU
    DESFERAL INJ FL 10 X500MG
    DIFICLIR F.C.TAB 200MG/TAB BTX2X10 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (ALU/ALU)
    ENTECAVIR ACCORD F.C.TAB 0.5MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU -3 ΔΙΆΤΡΗΤΕΣ
    ΚΥΨΈΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ X 10 ΔΙΣΚΊΑ
    ENTECAVIR/SANDOZ F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 ΣΕ OPA/ALU/PVC-ALUMINIUM BLISTER
    EPCLUSA. FC.TAB (400+100)MG/TAB BTX28
    ESBRIET 267MG/CAP BTX252 (4X63) ΣΕPVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
    ESBRIET 267MG/CAP BTX63 (1X21) ΚΑΙ(1X42) ΣΕ PVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER
    ESBRIET F.C.TAB 801MG/TAB 84 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTER (PVC/ACLAR(PCTFE))
    EXJADE F.C.TAB 180MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    EXJADE F.C.TAB 360MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    EXJADE F.C.TAB 90MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTX1 PF.SYR
    FERINJECT INJ.SOL.INF. 50MG/ML BTX1X10ML VIALS
    FERRIPROX F.C TAB 1000MG/TAB BTX50 BOTTLE
    FERRIPROX OR.SOL. 500MG/5ML (100MG/ML) PLASTIC BOTTLEX500ML
    HARVONI F.C.TAB (90+400)MG/TAB BTX28
    HEMANGIOL ORAL.SOL 3.75MG/ML 1 GLASS BOTTLE X120 ML
    HEPSERA TABL FL 30X10MG
    INOVELON F.C. TAB 200MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
    INOVELON F.C. TAB 400MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)
    ISTERGAN F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
    ISTERGAN F.C.TAB 1MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS
    KLIMURTAN 125MG TAB BTX56
    KLIMURTAN 62,5MG/ TAB BTX56
    MAVIRET F.C.TAB (100+40)MG/TAB BTX 84 (4 BLIST X 21) ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS
    (PVC/PE/PCTFE/ALU-ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ)
    MYCAMINE PD.SOL.INF 100MG/10ML BTX1VIALX10ML
    NOXAFIL GR.TAB 100MG/TAB BTX24 (2X12) ΣΕ PVC/ACLAR LAMINATE BLISTER WITH PUSH
    THROUGH ALUMINIUM LIDDING
    NOXAFIL ORAL SUSP 40MG/ML FLX105ML (GIALINO)
    NUCALA PD.INJ.SOL 100MG BTX1 VIAL
    OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 (PVC/PE/PVDC/ALU BLISTER)
    PANRETIN GEL 0,1% TB 60G
    PEGASYS INJ SOL PF SYR 180MCG/0,5ML
    PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X135MCG/0,5ML
    PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X180MCG/0,5ML
    QUINSAIR INH.SOL.N 240MG/AMP 2,4ML BTX56 AMPS (14 SACHETS X4 AMPS X 2,4ML) + 17
    ZIRELA NEBULISER HANDSET
    REVATIO F.C. TABL 20MG/TAB BTX90
    RIBATREL FC TAB 200MG/TAB, BTX168 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
    RIBATREL FC TAB 600MG/TAB, BTX56 (ΣΕ HDPE BOTTLE)
    SENTOBA F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC-PE-PVDC/ALUMINIUM (TRIPLEX
    SYSTEM)
    SIGNIFOR 0,3MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
    SIGNIFOR 0,6 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
    SIGNIFOR 0,9 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS
    SIGNIFOR PS INJ SUS 10MG/VIAL
    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 20MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 30MG/VIAL BTX1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV + INJECTION KIT
    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 40MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
    SIGNIFOR PS.INJ.SUS 60MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV
    SIKLOS F.C. TAB 1000MG/TAB BTX30 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    SIVEXTRO F.C.TAB 200MG/TAB BTX6 BLIST X1 ΔΙΣΚΊΟ (UNIT DOSE) ΣΕ BLISTERS
    (PVC/PVDC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
    STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
    STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
    STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56
    STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU
    TEGLUTIK ORAL.SUSP 5MG/ML BTX1 BOTTLE X 300 ML
    TOBI PODHALER 28 MG, ΚΌΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΉ, ΣΚΛΗΡΆ ΚΑΨΆΚΙΑ, BT X (4X56) ΚΑΨΆΚΙΑ+5
    ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΠΝΟΉΣ
    TRACLEER F.C.TAB BT 56X125MG
    TRACLEER F.C.TAB BT 56X62,5MG
    TRIENTINE DI HCL CAPS 300 MG/CAP 1 FL X 100
    UPTRAVI F.C.TAB 1000MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
    UPTRAVI F.C.TAB 1200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
    UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
    UPTRAVI F.C.TAB 600MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)
    VANTOBRA INH.SOL.N 170MG/1,7ML AMP (DOSE) 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ 56 AMPS X 1 ΔΌΣΗ
    VEMLIDY F.C.TAB 25MG/TAB BTX1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΊΑ
    VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
    VFEND F.C.TABL BT 14X200MG
    VFEND PD.OR.SUS. 40MG/MLX75ML BTX1X45GR
    VIREAD F.C.TABL FL 30X245MG
    VOLIBRIS F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
    VOLIBRIS F.C.TAB 5MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)
    VORICONAZOLE ACCORD F.C.TAB 200MG/TAB BTX14X1 ΔΙΣΚΊΑ (ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ) ΣΕ BLISTER
    (PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)
    VORICONAZOLE/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTX14 (PVC/AL BLISTER)
    VOSEVI F.C.TAB (400+100+100)MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 28 ΔΙΣΚΊΑ
    VYNDAQEL 20MG SOFT CAPSULES BTX30
    XALUPRINE ORAL.SUSP 20MG/ML 1 ΦΙΆΛΗ (ΓΥΆΛΙΝΗ) X 100ML + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΦΙΆΛΗΣ +
    2 ΣΎΡΙΓΓΕΣ (ΡΕΤ) ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΌΜΑΤΟΣ
    XOLAIR INJ.SOL 150MG/1,0ML BTX1PF.SYRX1,0ML
    XOLAIR PS.INJ.SOL. 75MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMP + 2ML/SOLV
    ZYVOXID FC TAB BT 10X600MG(BLIST 1X10)

    Στο Φαρμακείο της Νέα Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

    ADVAGRAF PR. CAP 0,5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    ADVAGRAF PR. CAP 1MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    ADVAGRAF PR. CAP 5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    ADVAGRAF, PR.CAP. 3MG/CAP, BT x 30 (3 x 10 BLIST)
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 100MCG/0,5ML PF.SYR./ BTX4PF.SYR WITH NEEDLE
    GUARD
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 150MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 20MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 30MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 40MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 50MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 60MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 80MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard
    CELLCEPT CAPS BT 100 X250MG
    CELLCEPT POWDER ORAL BT 110 G 1G/5ML
    CELLCEPT TABL BT 50 X500MG
    CERTICAN TABL BT 60X0,25MG
    CERTICAN TABL BT 60X0,50MG(BLIST 6X10)
    CERTICAN TABL BT 60X0,75MG(BLIST 6X10)
    CERTICAN TABL BT 60X1MG (BLIST 6X10)
    FERROVIN INJ. SOL/CS. SOL. INF 100MG/5ML BTX5AMPSX5ML
    FOSRENOL CHEW.TAB 500MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
    FOSRENOL CHEW.TAB 750MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER
    MIMPARA 30MG F.C. TAB BTX28
    MIMPARA 60MG F.C. TAB BTX28
    MIMPARA 90MG F.C. TAB BTX28
    MYFENAX F.C. TAB 500MG/TAB BTX50 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)
    MYFORTIC F.C. TABL BT 120X180MG
    PROGRAF CAPS BT 30 X1MG(BLIST 3X10 SE SACHETES AL)
    PROGRAF CAPS BT 30 X5MG(BLIST 3X10 SE SACHETS AL)
    PROGRAF CAPS BT 30X0,5MG
    RAPAMUNE F.C.TABL BT 30X1MG
    RENAGEL TABL BT 180X800MG
    RENVELA FC TAB 800MG/TAB BOTTLE (HDPE) X 180
    RENVELA PD ORA SUS 2,4G/SACHET BTX60 SACHETS (LDPE)
    REXTOL INJ.SOL 5MC/ML BTx5 VIALS x 1 ML
    REXTOL SOFT.CAPS 1MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ
    ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
    REXTOL SOFT.CAPS 2MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ
    ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])
    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 50MG/CAP BT X 50(BLIST 5X10)
    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 100MG BT X 50(BLIST 5X10)
    SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 25MG BT X 50(BLIST 5X10)
    SANDIMMUN NEORAL SOL BUV FL 50 ML 500MG/5ML
    SEVELAMER/MYLAN F.C.TAB 800MG/TAB BTX1 HDPE BOTTLE X 180
    VELPHORO CHW.TAB 500MG/TAB ΦΙΑΛΊΔΙΟ (HDPE) X 90 ΔΙΣΚΊΑ
    VIAPINAL INJ.SOL 5MCG/1ML AMP BT X 5 AMP X 1 ML
    ZEMPLAR CAPS.SOFT 1MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7)
    ZEMPLAR CAPS.SOFT 2MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7)

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Βρετανία: Η Caircraft προτείνει να μετατραπούν τα καθηλωμένα αεροσκάφη σε θαλάμους εντατικής θεραπείας
    17:11 06/04

    Βρετανία: Η Caircraft προτείνει να μετατραπούν τα καθηλωμένα αεροσκάφη σε θαλάμους εντατικής θεραπείας

    Εκατό έως 150 κρεβάτια θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε κάθε ένα από τα αεροσκάφη αυτά ανάλογα το μέγεθος των αεροπλάνων.

    Επίθεση με ρουκέτες κοντά στις εγκαταστάσεις της Halliburton στο Ιράκ
    17:01 06/04

    Επίθεση με ρουκέτες κοντά στις εγκαταστάσεις της Halliburton στο Ιράκ

    Αργότερα βρέθηκε εκτοξευτής ρουκετών με 11 αχρησιμοποίητες ρουκέτες.

    Σε &quot;στάση αναμονής&quot; οι στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη
    16:45 06/04

    Σε "στάση αναμονής" οι στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη

    Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μετάδοση του κορονοϊού.

    Μικρή τρύπα του όζοντος πάνω από την Αρκτική αποκάλυψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus
    16:42 06/04

    Μικρή τρύπα του όζοντος πάνω από την Αρκτική αποκάλυψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus

    Η πιο γνωστή και μεγαλύτερη τρύπα του όζοντος είναι αυτή πάνω από την Ανταρκτική στο νότιο πόλο, που σχηματίζεται κάθε χρόνο στη διάρκεια του φθινοπώρου.

    Ακόμα 403 νεκροί από κορονοϊό στη Βρετανία τις τελευταίες 24 ώρες
    16:37 06/04

    Ακόμα 403 νεκροί από κορονοϊό στη Βρετανία τις τελευταίες 24 ώρες

    Η υγειονομική υπηρεσία δήλωσε ότι 15 από τους 403 ασθενείς δεν είχαν γνωστά υποκείμενα νοσήματα.

    Αίγυπτος: Απαγορεύει τα φιλανθρωπικά γεύματα &quot;ιφτάρ&quot; κατά το ραμαζάνι λόγω του κορονοϊού
    16:36 06/04

    Αίγυπτος: Απαγορεύει τα φιλανθρωπικά γεύματα "ιφτάρ" κατά το ραμαζάνι λόγω του κορονοϊού

    Ο ιερός για τους μουσουλμάνους μήνας του Ραμαζανίου ξεκινά φέτος στις 23 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Μαΐου.

    Η Ρουμανία βαίνει προς παράταση κατά ένα μήνα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
    16:33 06/04

    Η Ρουμανία βαίνει προς παράταση κατά ένα μήνα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

    "Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να επεκταθεί", δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας.

    Η Κίνα κλείνει προσωρινά το σημείο διέλευσης Σουϊχενφέ στα σύνορα με τη Ρωσία
    16:26 06/04

    Η Κίνα κλείνει προσωρινά το σημείο διέλευσης Σουϊχενφέ στα σύνορα με τη Ρωσία

    Ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού.

    Schwaebische Zeitung: &quot;Στενόμυαλη και ιδεολογικά φορτισμένη η αντιπαράθεση για τα κορονο-ομόλογα&quot;
    16:20 06/04

    Schwaebische Zeitung: "Στενόμυαλη και ιδεολογικά φορτισμένη η αντιπαράθεση για τα κορονο-ομόλογα"

    Το γερμανικός Τύπος σχολιάζει την ευρωπαϊκή διαμάχη για τα κορονο-ομόλογα.

    Τηλεδιάσκεψη Βαρβιτσιώτη με υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ΥΠΕΞ του ΕΛΚ για τον κορονοϊό
    15:35 06/04

    Τηλεδιάσκεψη Βαρβιτσιώτη με υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ΥΠΕΞ του ΕΛΚ για τον κορονοϊό

    Σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Υπουργών Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη , ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

    Ρωσία: Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Υγείας το πρώτο τεστ ταχείας διάγνωσης του κορονοϊού
    15:12 06/04

    Ρωσία: Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Υγείας το πρώτο τεστ ταχείας διάγνωσης του κορονοϊού

    Το ρωσικό τεστ παρέχει τη δυνατότητα με την χρήση καθιερωμένου ιατρικού εξοπλισμού να γίνεται η διάγνωση του κορονοϊού μέσα σε διάστημα 40 λεπτών με ποσοστό επιτυχίας 94%.

    Η Κίνα πίστεψε ότι νίκησε τον κορονοϊό ωστόσο συνεχίζουν να εμφανίζονται νέα ασυμπτωματικά κρούσματα

    Η Κίνα πίστεψε ότι νίκησε τον κορονοϊό ωστόσο συνεχίζουν να εμφανίζονται νέα ασυμπτωματικά κρούσματα

    Σε μια στροφή 180 μοιρών, η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας άρχισε να συμπεριλαμβάνει ασυμπτωματικά κρούσματα στις αρχές Απριλίου, κάτι που δεν έπραττε προηγουμένως.

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    &quot;Φως στην άκρη του τούνελ&quot;: Οι θάνατοι από κορονοϊό σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία μειώνονται

    "Φως στην άκρη του τούνελ": Οι θάνατοι από κορονοϊό σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία μειώνονται

    Αντίθετα, αυξητική τάση εξακολουθεί να εμφανίζει ο αριθμός θανάτων στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει το Σάββατο ότι οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι οι...

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    ΗΠΑ: Οι οικονομικές επιπτώσεις από την ύφεση του κορονοϊού σε πέντε αριθμούς

    ΗΠΑ: Οι οικονομικές επιπτώσεις από την ύφεση του κορονοϊού σε πέντε αριθμούς

    Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες χάθηκαν 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων

     