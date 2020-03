ΔΙΚΤΥΟ: Πρωτοβουλία για Ενιαία Ευρωπαϊκή Αντίδραση στην Απειλή του Κορονοϊού

Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναλαμβάνει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία: "Ενιαία Ευρωπαϊκή Αντίδραση στην Απειλή του Κορονοϊού" και από σήμερα ζητούμε την υπογραφή και τη στήριξή των Ελλήνων πολιτών για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, ικανή να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με ένα κείμενο-αίτημα που υπογράφουν 400 προσωπικότητες (διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, ενεργοί πολίτες, επιχειρηματίες) επισημαίνεται η αναγκαιότητα μιας κοινής Ευρωπαϊκής πορείας στην αντιμετώπιση του covid-19 αλλά και γενικότερα μια κοινή προσέγγιση σε όλες τις απειλές που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ΕΕ. Από την Ελλάδα στην οργανωτική επιτροπή της Πρωτοβουλίας συμμετέχει η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου.

Το κείμενο της Πρωτοβουλίας στα Ελληνικά:

Η Ευρωπαϊκή απάντηση στην απειλή του κορωνοϊού που αποδεικνύει πως η ΕΕ είναι μια υπαρκτή κοινότητα που μοιράζεται ένα κοινό μέλλον.

Εμείς οι πολίτες της ΕΕ κατανοούμε πως η πανδημία του Covid-19 αποτελεί κοινή απειλή, η οποία μπορεί να βλάπτει κάποιες χώρες νωρίτερα από κάποιες άλλες αλλά σταδιακά θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα για όλους μας και ενδέχεται να επηρεάσει την καθημερινότητά μας και την οικονομία μας με την ίδια ισχύ που θα το έκανε ένας πόλεμος.

Εμείς οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούμε και φοβόμαστε από αυτή την απειλή. Περισσότερο όμως μας ανησυχεί και μας φοβίζει η δυσαρμονία, ο εγωκεντρισμός και οι αυτοκαταστροφικές, μυωπικές, ασυντόνιστες εθνικές αντιδράσεις, που δείχνουν έλλειμμα οράματος από τους εθνικούς ηγέτες μας, οι οποίοι υποκρίνονται πως δεν γνωρίζουν ότι η αλληλοεξάρτησή μας απαιτεί μια κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση με αυστηρά περιοριστικά μέτρα για κάθε πανδημία και τον σχεδιασμό ενός διευρυμένου πλάνου από την ΕΕ για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πέρας αυτής της δύσκολης κατάστασης.

Εμείς οι πολίτες της ΕΕ καταγγέλλουμε πως η παρούσα ΕΕ είναι μια ημιτελής πολιτεία (ή μια ημιτελής "Res Publica") και συνεπώς ανεπαρκώς εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, με περιορισμένες ικανότητες και δυνάμεις ώστε να αντιμετωπίσει κάθε είδους πανδημίες. Καλωσορίζουμε την έγκυρη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οικονομικής της ευελιξία να χορηγήσει 25 δισ. ευρώ για τη διαχείριση της απειλής του covid-19. Ίσως αυτό να είναι το μέγιστο της προσφοράς της αλλά δεν είναι αρκετό.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο να προτείνει και τα κράτη-μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν (ξεκινώντας από την επερχόμενη συνάντηση του Eurogroup στης 16 Μαρτίου και από το επόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό συμβούλιο, που θα πρέπει σύντομα να ακολουθήσει) τα παρακάτω επείγοντα και αναγκαία μέτρα, κάνοντας χρήση της μεταβατικής ρήτρας της Συνθήκης της Λισαβόνας(passerelle clause) και απλοποιώντας παράλληλα τις διατάξεις αναθεώρησης της συνθήκης:

1. Η προφύλαξη της δημόσιας υγείας και η ανταπόκριση στις πανδημίες να γίνεται παράλληλα και συντονισμένα από την ΕΕ για όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες και να δοθούν επιπλέον εξουσίες και δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, ώστε να συντονίζει την ανταπόκριση της ΕΕ στις πανδημίες, όπως θα έκανε μια ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

2. Διεύρυνση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ώστε να χρηματοδοτεί την άμεση ενίσχυση των Ευρωπαϊκών και εθνικών συστημάτων υγείας για την καλύτερη δυνατή ανταπόκρισή τους στις πανδημίες, που απειλούν τη ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα την οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα της ΕΕ.

3. Κατάργηση του κανόνα υποχρεωτικής ισοσκέλισης του προϋπολογισμού της ΕΕ και δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δίχτυ ασφαλείας (διασφάλιση πόρων) για την χρηματοδότηση ενός ευρύτερου σχεδίου της ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής κατά τη διάρκεια και μετά από την κρίση που προκαλεί η σημερινή πανδημία.

4. Η συζήτηση των δημοσιονομικών ζητημάτων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συνήθης νομοθετικής διαδικασίας και η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει δημοσιονομικές δυνατότητες, ώστε να υιοθετεί νέους ίδιους πόρους – επί παραδείγματι: φόρο άνθρακα (δασμούς για τον άνθρακα), ψηφιακό φόρο, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών – ώστε να χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ (ή το δημοσιονομικό μέσο της ζώνης του ευρώ, αν η απόφαση μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά σε επίπεδο Ευρωζώνης).

5. Άμεση ψήφιση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, όπου θα προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά τουλάχιστον 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ, με βάση την τρέχουσα δομή του δημοσιονομικού προϋπολογισμού και με δυνατότητα επέκτασης της αύξησης στο 2% του ΑΕΠ της ΕΕ με ίδιους πόρους για να διασφαλιστεί η παροχή σημαντικών δημόσιων αγαθών σε επίπεδο ΕΕ.

6. Μετατροπή του επερχόμενου συνεδρίου για το μέλλον της Ευρώπης σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία για την προετοιμασία μιας Ευρωπαϊκής Σύμβασης που θα οδηγήσει στη σύνταξη ενός νέου Συνταγματικού Συμφώνου ανάμεσα στους πολίτες της ΕΕ και στα κράτη-μέλη.

Εμείς οι πολίτες της ΕΕ πιστεύουμε πως αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για την ΕΕ. Η ανταπόκριση της ΕΕ στην παρούσα κρίση θα επηρεάσει την κοινωνική αντίληψη της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η στιγμή είναι μοναδική καθώς η ΕΕ οφείλει να αποδείξει πως είναι μια κοινότητα με κοινές αξίες που μοιράζεται μια κοινή μοίρα, τη γραμμή ζωής των πολιτών της και των μελών κρατών της, ενώπιων σοβαρών παγκόσμιων αναταράξεων με πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους αλλά και με ευθεία απειλή της υγείας των πολιτών.

Είναι η στιγμή που θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ενωμένοι να βαδίσουμε με θαρραλέα βήματα, ώστε να ξεπεράσουμε τον φόβο. Είναι η στιγμή μιας ενωμένης Ευρώπης χωρίς εθνικούς διαχωρισμούς.