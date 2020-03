Τα νέα περιοριστικά μέτρα για τον COVID-19 εφαρμόζουν τα εστιατόρια McDonald’s

Τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 υιοθετεί η Premier Capital ΕΛΛΑΣ, που λειτουργεί τα εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από σήμερα, 14 Μαρτίου τα εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα λειτουργούν με:

- υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο (take away) σε όλα τα εστιατόρια, εκτός των εστιατορίων Smart Park και One Salonica που λειτουργούν εντός των εμπορικών κέντρων.

- υπηρεσία Drive Thru (παραγγελία και παραλαβή από το αυτοκίνητο) στα 14 εστιατόρια όπου λειτουργεί McDrive: 'Αλιμος, Αιγάλεω, Ίλιον, Π. Φάληρο, Βάρη, Χαλάνδρι, λεωφ. Κηφισίας, λεωφ. Μεσογείων, Βριλήσσια, Ρέντης, 31ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας (Πολυδένδρι), Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά), Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

- υπηρεσία διανομής προϊόντων (delivery) προσφέρεται μέσω τρίτου παρόχου στα 5 εστιατόρια όπου η υπηρεσία McDelivery είναι διαθέσιμη: Σύνταγμα, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, λεωφ. Μεσογείων και Π.Φάληρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, "στις κρίσιμες αυτές στιγμές, προτεραιότητά μας είναι τα καθαρά και ασφαλή εστιατόρια για τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούμε πολύ αυστηρές διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης σε όλους τους χώρους του εστιατορίου και ειδικά στα σημεία επαφής (Kiosks, πόμολα κλπ), ενώ επιπλέον υπάρχει διαθέσιμο αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε συγκεκριμένους χώρους.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ώστε να δράσουμε άμεσα και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ