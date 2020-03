Δράση για την προβολή της Σπάρτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, στο Theoxenia Palace Hotel, ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας και η επίτιμη Πρέσβης της πόλης Ρόη Δανάλη – Αποστολοπούλου παρουσίασαν την κοινή τους δράση, για την προβολή της Σπάρτης και κατ’επέκταση της χώρας μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με πρωτοβουλία της Ρόης Δανάλης – Αποστολοπούλου, ως επίτιμη Πρέσβης της Σπάρτης, ο Gerard Butler, ο κορυφαίος σύγχρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Λεωνίδα στην ταινία των ‘300’ έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στη Σπάρτη μαζί με σπουδαίους παραγωγούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τους Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, the Departed, Shutter Island, Se7en) και Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has Fallen, Hunter Killer), καθώς και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός Billy Zane (Titanic, Back to the Future) και μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων ιδιαίτερου συμβολισμού στη Σπάρτη που θα ενισχύσουν την προβολή της εικόνας της πόλης της Σπάρτης και της Ελλάδας, στέλνοντας ένα ηχηρό, διεθνές μήνυμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας για το κοινό καλό.

Ο Παύλος Ευθυμίου, συντονιστής της ομάδας των Partners στήριξης της Δράσης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, έθεσε το πλαίσιο της πρωτοβουλίας και έδωσε το βήμα στον Δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα, ο οποίος ανέφερε: "Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αστέρες του Hollywood, κκ Gerard Butler, Gianni Nunnari, Alan Siegel και Billy Zane, που αποδέχθηκαν αφιλοκερδώς την πρόσκλησή μας, αψηφώντας όλες τις δυσκολίες, για να έρθουν στη Σπάρτη, να τιμήσουν τον Λεωνίδα, τους "300", και τους 700 Θεσπιείς, να αναγορευθούν σε Επίτιμους Δημότες της Σπάρτης και να συμμετέχουν στη λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου! Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δήμου και της Πόλης της Σπάρτης, την Πρέσβη της Πόλης μας, Ρόη Δανάλη - Αποστολοπούλου, που χάρις στην αποφασιστικότητά της, την επιμέλειά της, την επιμονή της, την ενεργητικότητά της, τη μεγάλη οικονομική στήριξη, κατάφερε να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα!”

Στη συνέχεια, η Ρόη Δανάλη – Αποστολοπούλου, επίτιμη Πρέσβης της Σπάρτης, δήλωσε:

"Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη και μάλιστα σε πολλά πεδία, συγκυρία που διανύουμε, αλλά ως άνθρωπος πάντα εστιάζω και επικεντρώνομαι στο θετικό, στο αισιόδοξο.

Ως Ελληνίδα, αλλά και ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, θεωρώ χρέος όλων μας να προάγουμε ο καθένας μας με τις πράξεις του τη δύναμη, αλλά και τις δυνατότητες της χώρας μας… σεβόμενοι την ένδοξη ιστορία της, και με ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας, στα παιδιά μας.

Με αυτό το σκεπτικό γεννήθηκε και η πρωτοβουλία που ξεκινά σήμερα και που τις επόμενες μέρες θα λάβει χώρα στην πόλη της Σπάρτης. Ο Gerard Butler, ο κορυφαίος σύγχρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε το Λεωνίδα στην ταινία των ‘300’ έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στη Σπάρτη μας, να μας τιμήσει και να τον τιμήσουμε.

Μαζί του, φτάνουν σήμερα προσκεκλημένοι μας, σπουδαίοι παραγωγοί του αμερικανικού κινηματογράφου.

Η επίσκεψη αυτή και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό και θα ενισχύσουν τη θετική εξωστρέφεια της Σπάρτης, αλλά και της χώρας μας σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Και σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι προσκεκλημένοι μας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, άμεσα και αφιλοκερδώς και παρά τη διεθνή συγκυρία, επειδή αγαπούν την Ελλάδα και αναγνωρίζουν τη διαχρονική της αξία ως ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, πολιτισμού και Ολυμπισμού.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ στο σύζυγο μου, Βασίλη, ο οποίος για μένα είναι πάντα πηγή έμπνευσης και στήριγμα μου.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς και σας προσκαλώ όλους να συμμετέχετε, στη στήριξη της Σπάρτης, στη στήριξη της χώρας μας.”

Τέλος, το λόγο έλαβε ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κι Επικεφαλής της ομάδας των Partners στήριξης της Δράσης:

"Η επίσκεψη αυτή, πέραν του υψηλού και πολυεπίπεδου συμβολισμού της, αποτελεί και μία σημαντική ευκαιρία για τον τόπο. Μία ευκαιρία να ενισχυθεί ουσιαστικά αλλά και παράλληλα στοχευμένα η εικόνα της χώρας. Στον άξονα αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επαφές κατά την παραμονή των σημαντικών παραγόντων του Αμερικανικού κινηματογράφου, με στόχο την προσέλκυση και άλλων κορυφαίων παραγωγών, ώστε να γυριστούν ταινίες παγκόσμιας απήχησης στην Ελλάδα. Μέσα από αυτές τις δράσεις θα ενισχυθεί η θετική εικόνα και η εξωστρέφεια της χώρας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο στην ενδυνάμωση του τουρισμού, όσο και της κινηματογραφικής βιομηχανίας”.

