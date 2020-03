Φον ντερ Λάιεν: Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή

Οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν αύριο Τρίτη στην Ελλάδα, στα σύνορα με την Τουρκία, επειδή "η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση", όπως είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την "κατανόησή" της προς την Τουρκία για τον πόλεμο στη Συρία, τονίζοντας όμως ότι η απόφαση της Άγκυρας να αφήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη "δεν μπορεί να είναι" η απάντηση στην κρίση αυτήν.

"Αναγνωρίζω ότι η Τουρκία είναι σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα δεν μπορεί να είναι η απάντηση ή η λύση", είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Εξάλλου, από το Βερολίνο, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ είπε ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να τηρήσει τη συμφωνία για τους πρόσφυγες. "Είμαστε πεπεισμένοι για την αξία αυτής της συμφωνίας και αναμένουμε ότι θα γίνει σεβαστή", είπε ο Στέφεν Ζάιμπερτ, προσθέτοντας ότι κάθε διαφωνία για το θέμα μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών θα πρέπει να επιλυθεί μέσω συζητήσεων μεταξύ εταίρων.

Εξάλλου, τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, είχε επαναλάβει με tweet του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ γνωστοποίησε ότι θα επισκεφθεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα την προσεχή Τρίτη μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του αναφέρει: "Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο. Θα επισκεφθώ τα ελληλοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη".

