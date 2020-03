Μηνύματα στήριξης στην Ελλάδα από Κροατία-Ολλανδία

Την στήριξη της προς την Ελλάδα εξέφρασε η Κροατία, η οποία έχει την προεδρία της ΕΕ για αυτό το εξάμηνο. Μέσω του σχετικού λογαριασμού στο Twitter αναφέρει "η κροατική προεδρία της ΕΕ στηρίζει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία που προσπαθούν σκληρά να προστατέψουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε”.

#EU2020HR #Croatia 's EU Presidency stands by #Greece & #Bulgaria striving hard to protect #EU ’s borders - We express full solidarity & stand ready to assist.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Με μήνυμα του στο Twitter αναφέρει ότι "εξέφρασα την ανησυχία μου και την πλήρη υποστήριξη μου στον Έλληνα πρωθυπουργό παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η συνθήκη ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να τηρηθεί πλήρως”.

Just expressed my concern and full support to @PrimeministerGR following developments at the Greek-Turkish border. The EU-Turkey Statement must be upheld in full.